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Ножницы по металлу "PIRANHA",185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) купить с доставкой в Москве
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Ножницы по металлу "PIRANHA",185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361)

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Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 1
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 2
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 3
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 4
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 5
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 6
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 7
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 8
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 9
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 10
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 11
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 12
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 13
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 14
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 15
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 16
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
пластик
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 1
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 2
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 3
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 4
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 5
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 6
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 7
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 8
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 9
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 10
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 11
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 12
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 13
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 14
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 15
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 16
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658147
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножницы по металлу "PIRANHA",185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361)
1 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
185
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400

Описание товара Ножницы по металлу "PIRANHA",185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361)

Ножницы по металлу Gross PIRANHA 78361 длиной 185 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для прямого и криволинейного правого резания листовых заготовок. Выполняют точный рез цветных металлов, а также холоднокатаной стали толщиной до 1,2 мм и нержавеющей стали толщиной до 0,7 мм. Двойной рычажный механизм экономит усилия и повышает производительность ножниц. Общая длина инструмента составляет 185 мм, поэтому он удобен для работы в труднодоступных местах. Ножницы рекомендованы для профессионального применения, пригодятся также и в быту.

Преимущества

  • Износостойкость и прочность — губки ножниц из стали хромомолибденовой группы устойчивы к нагрузкам.
  • Высокий ресурс — рабочие кромки закалены индукционным способом до твердости 60-62 HRC, поэтому долго держат заточку.
  • Защита от коррозии — лезвия покрыты маслом, такое решение обеспечивает долговечность инструмента.
  • Безопасность — в нерабочем положении лезвия блокируются специальным замком.
  • Быстрое раскрытие — для снятия блокировки лезвий нужно слегка сжать рукоятки.
  • Комфорт во время работы — эргономичные обрезиненные рукоятки имеют рифленую антискользящую поверхность и упоры для пальцев.



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Отзывы о товаре Ножницы по металлу "PIRANHA",185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
185
Страна производитель
Китай
Описание

Ножницы по металлу Gross PIRANHA 78361 длиной 185 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для прямого и криволинейного правого резания листовых заготовок. Выполняют точный рез цветных металлов, а также холоднокатаной стали толщиной до 1,2 мм и нержавеющей стали толщиной до 0,7 мм. Двойной рычажный механизм экономит усилия и повышает производительность ножниц. Общая длина инструмента составляет 185 мм, поэтому он удобен для работы в труднодоступных местах. Ножницы рекомендованы для профессионального применения, пригодятся также и в быту.

Преимущества

  • Износостойкость и прочность — губки ножниц из стали хромомолибденовой группы устойчивы к нагрузкам.
  • Высокий ресурс — рабочие кромки закалены индукционным способом до твердости 60-62 HRC, поэтому долго держат заточку.
  • Защита от коррозии — лезвия покрыты маслом, такое решение обеспечивает долговечность инструмента.
  • Безопасность — в нерабочем положении лезвия блокируются специальным замком.
  • Быстрое раскрытие — для снятия блокировки лезвий нужно слегка сжать рукоятки.
  • Комфорт во время работы — эргономичные обрезиненные рукоятки имеют рифленую антискользящую поверхность и упоры для пальцев.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу "PIRANHA",185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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