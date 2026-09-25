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Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFT-LP 32806, 500 мм, Упор верстачный низкопрофильный купить с доставкой в Москве
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Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFT-LP 32806, 500 мм, Упор верстачный низкопрофильный

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Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFT-LP 32806, 500 мм, Упор верстачный низкопрофильный - фото 1
Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFT-LP 32806, 500 мм, Упор верстачный низкопрофильный - фото 2
Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFT-LP 32806, 500 мм, Упор верстачный низкопрофильный - фото 3
Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFT-LP 32806, 500 мм, Упор верстачный низкопрофильный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Упор верстачный
Класс товара
профессиональный
  • Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFT-LP 32806, 500 мм, Упор верстачный низкопрофильный - фото 1
  • Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFT-LP 32806, 500 мм, Упор верстачный низкопрофильный - фото 2
  • Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFT-LP 32806, 500 мм, Упор верстачный низкопрофильный - фото 3
  • Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFT-LP 32806, 500 мм, Упор верстачный низкопрофильный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742326
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFT-LP 32806, 500 мм, Упор верстачный низкопрофильный
1 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Упор верстачный
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
алюминий
Длина, мм
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х5х5
Вес, кг.
1.3

Описание товара Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFT-LP 32806, 500 мм, Упор верстачный низкопрофильный

KRAFTOOL Kraftlex MFT-LP Упор верстачный низкопрофильный 500 мм 32806 применяется для упора заготовок во время механической обработки на монтажном столе.



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Отзывы о товаре Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFT-LP 32806, 500 мм, Упор верстачный низкопрофильный




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Упор верстачный
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
алюминий
Длина, мм
500
Страна производитель
Китай
Описание
KRAFTOOL Kraftlex MFT-LP Упор верстачный низкопрофильный 500 мм 32806 применяется для упора заготовок во время механической обработки на монтажном столе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFT-LP 32806, 500 мм, Упор верстачный низкопрофильный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1350 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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