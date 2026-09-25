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Литой компактный заклепочник ЗУБР ТК-64 311972, 2,4 - 6,4 мм купить с доставкой в Москве
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Литой компактный заклепочник ЗУБР ТК-64 311972, 2,4 - 6,4 мм

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Литой компактный заклепочник ЗУБР ТК-64 311972, 2,4 - 6,4 мм - фото 1
Литой компактный заклепочник ЗУБР ТК-64 311972, 2,4 - 6,4 мм - фото 2
Литой компактный заклепочник ЗУБР ТК-64 311972, 2,4 - 6,4 мм - фото 3
Литой компактный заклепочник ЗУБР ТК-64 311972, 2,4 - 6,4 мм - фото 4
Литой компактный заклепочник ЗУБР ТК-64 311972, 2,4 - 6,4 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Тип зажима
рычажный
  • Литой компактный заклепочник ЗУБР ТК-64 311972, 2,4 - 6,4 мм - фото 1
  • Литой компактный заклепочник ЗУБР ТК-64 311972, 2,4 - 6,4 мм - фото 2
  • Литой компактный заклепочник ЗУБР ТК-64 311972, 2,4 - 6,4 мм - фото 3
  • Литой компактный заклепочник ЗУБР ТК-64 311972, 2,4 - 6,4 мм - фото 4
  • Литой компактный заклепочник ЗУБР ТК-64 311972, 2,4 - 6,4 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742155
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Литой компактный заклепочник ЗУБР ТК-64 311972, 2,4 - 6,4 мм
1 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Заклепочник
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
3.2/4.0/4.8/6.4
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, сталь, нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х15х5
Вес, г.
925

Описание товара Литой компактный заклепочник ЗУБР ТК-64 311972, 2,4 - 6,4 мм

Литой компактный заклепочник ЗУБР Профессионал ТК-64 250 мм, 2.4 - 6.4 мм 311972 - это мощный и надежный, профессиональный инструмент для соединения листовых материалов с помощью заклепок.



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Отзывы о товаре Литой компактный заклепочник ЗУБР ТК-64 311972, 2,4 - 6,4 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Заклепочник
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
3.2/4.0/4.8/6.4
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, сталь, нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Литой компактный заклепочник ЗУБР Профессионал ТК-64 250 мм, 2.4 - 6.4 мм 311972 - это мощный и надежный, профессиональный инструмент для соединения листовых материалов с помощью заклепок.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Литой компактный заклепочник ЗУБР ТК-64 311972, 2,4 - 6,4 мм - данный товар вы можете купить по цене 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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