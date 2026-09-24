Ножницы по металлу,315мм, прямой проходной рез,сталь-CrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78373)
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб.
В наличии
Код товара: 658145
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1 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал губок
CrMo
Длина, мм
315
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400
Описание товара Ножницы по металлу,315мм, прямой проходной рез,сталь-CrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78373)
Ножницы Denzel 78373 длиной 315 мм, из стали CrMo, с трехкомпонентными рукоятки, предназначены для прямого проходного реза. Благодаря удлиненной рабочей части легко справляются с резкой широких металлических листов толщиной до 1,2 мм. Инструмент используется для проведения профессиональных строительных, кровельных и слесарных работ.
Преимущества
- Прочность и долговечность — ножницы выполнены методом горячей штамповки из хромомолибденовой стали.
- Эффективность — режущие части, закаленные до твердости 60-62 HRC справляются с прочными нержавеющими сталями и долго держат заточку.
- Функциональность — остро заточенные кованые лезвия с насечками не скользят во время работы.
- Безопасность — встроенный блокировочный замок удерживает лезвия в сомкнутом положении во время хранения и транспортировки.
- Комфортная работа — удлиненные трехкомпонентные рукоятки удобно лежат в руке, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
- Удобное хранение — на рукоятке имеется специальная петля для подвешивания на крючок или гвоздь.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал губок
CrMo
Длина, мм
315
Страна производитель
Китай
Ножницы Denzel 78373 длиной 315 мм, из стали CrMo, с трехкомпонентными рукоятки, предназначены для прямого проходного реза. Благодаря удлиненной рабочей части легко справляются с резкой широких металлических листов толщиной до 1,2 мм. Инструмент используется для проведения профессиональных строительных, кровельных и слесарных работ.
Преимущества
- Прочность и долговечность — ножницы выполнены методом горячей штамповки из хромомолибденовой стали.
- Эффективность — режущие части, закаленные до твердости 60-62 HRC справляются с прочными нержавеющими сталями и долго держат заточку.
- Функциональность — остро заточенные кованые лезвия с насечками не скользят во время работы.
- Безопасность — встроенный блокировочный замок удерживает лезвия в сомкнутом положении во время хранения и транспортировки.
- Комфортная работа — удлиненные трехкомпонентные рукоятки удобно лежат в руке, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
- Удобное хранение — на рукоятке имеется специальная петля для подвешивания на крючок или гвоздь.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножницы по металлу,315мм, прямой проходной рез,сталь-CrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78373) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножницы по металлу,315мм, прямой проходной рез,сталь-CrMo, трехкомп.рук-ки Denzel (78373)