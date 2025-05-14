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Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) купить с доставкой в Москве
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Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42)

32 Отзывы
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Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 1
Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 2
Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 3
Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 4
Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 5
Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 6
Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 7
Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 8
Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 9
Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 10
Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 11
Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 12
Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 13
Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 14
Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 15
Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Труборез
Материал рукояти
металл
  • Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 1
  • Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 2
  • Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 3
  • Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 4
  • Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 5
  • Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 6
  • Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 7
  • Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 8
  • Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 9
  • Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 10
  • Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 11
  • Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 12
  • Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 13
  • Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 14
  • Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 15
  • Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640609
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42)
1 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Труборез
Материал рукояти
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х11х3
Вес, г.
362

Описание товара Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42)

Труборез по металлопластиковым и пластиковым трубам предназначен для разрезания различного типа пластиковых и металлопластиковых труб при монтаже водопроводных и отопительных систем. Особый храповый механизм обеспечивает легкий, прямой и точный рез одной рукой с приложением минимального усилия. Специализированное лезвие изготовлено из высококачественной японской стали SK5. Лезвие закалено до твёрдости 57 HRC, поэтому дольше сохраняет остроту и выдерживает нагрузки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42)

Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, качественный, в руке лежит хорошо, чувчтвуется вес. В работе очень хорош, срез получается ровный, главное не спешить. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Павел Д.

Достоинства:


Комментарий:
Взял на пробу. Остался доволен. Режут легко. Практически ровно. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
Ножницы просто сказка, качество на пять. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Перескоков Михаил

Достоинства:


Комментарий:
классный производитель качественно инструмента. спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочие ножницы. Рез ровный.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
этот бренд всегда на высоте.если оригенал
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Олег

Достоинства:


Комментарий:
корпус металлический,механизм надежный, надеюсь хватит надолго
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая. товар целый упаковка тоже. выглядит качественно в работе ещё не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
режут неплохо.минус раздвигать вручную.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Геннадий Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличные ножницы.дороговато-но, того стоят.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие берите .не первый год такими режу
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
всё таки несмотря на достаточно толстое лезвие режет несколько кривовато, но лучше имеющихся.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пока в работе не пробовали, но на вид добротные
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
На вид хороши! В работе не проверял! Попробую дополню отзыв!
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Классные ножницы, режут легко и главное ровно! Заряжать лезвие надо в ручную, не автоматически, но для меня это не критично, 25 трубу в мет оболочке как масло, лезвие крепкое. Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
На вид качественные, посмотрим как будут в действии
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Эмиль К.

Достоинства:


Комментарий:
режит ровно ,но хотелось чтоб автоматически раскрывались ,а так все отлично . Может из за этого и режит ровно ,потому что люфтанет
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Есть небольшой люфт лезвия, но режут нормально и почти ровно. Потестил на 20 и 32 трубе, все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
пока работают, посмотрим как долго выдержит лезвие
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар!Ножницы легко справляются с полипропиленовыми трубами 32 и 40 диаметров.Лезвие ножа крепкое,добротное!
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли быстро. Режут отлично. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядят качественно, главное режет ровнее, чем из комплекта с паяльником
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные ножницы. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Борис Л.

Достоинства:


Комментарий:
на вид хорошие ножницы,даль видно будет в работе
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Виктор Е.

Достоинства:


Комментарий:
отправили быстро, доставка тоже быстро ,всё согласно описанию, режет ровно
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Геннадий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший такими пользуюсь почти 10 лет, работаю сантехником пыль вода грязь а они всё режут. сравнил со старыми отличий нет режут ровно советую продавца и крафтул
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Гусев Владимир Юрьевич

Достоинства:


Комментарий:
Отличные ножницы, рекомендую, режут ровно.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Тарас К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный труборез.Режет ПП трубы, как по маслу и ровно.Рекомендую к приобретению.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Трубы полипропилена режут. Сами по себе тугие. И чем больше диаметр трубы, тем больше усилий прикладываешь при резке. Как обычные.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
первый раз- был с дефектом на режущей кромке! второй раз всё отлично!
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд все ок(кроме цены:)). Посмотрим, как в деле будут.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Труборез
Материал рукояти
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Труборез по металлопластиковым и пластиковым трубам предназначен для разрезания различного типа пластиковых и металлопластиковых труб при монтаже водопроводных и отопительных систем. Особый храповый механизм обеспечивает легкий, прямой и точный рез одной рукой с приложением минимального усилия. Специализированное лезвие изготовлено из высококачественной японской стали SK5. Лезвие закалено до твёрдости 57 HRC, поэтому дольше сохраняет остроту и выдерживает нагрузки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, качественный, в руке лежит хорошо, чувчтвуется вес. В работе очень хорош, срез получается ровный, главное не спешить. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Павел Д.

Достоинства:


Комментарий:
Взял на пробу. Остался доволен. Режут легко. Практически ровно. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
Ножницы просто сказка, качество на пять. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Перескоков Михаил

Достоинства:


Комментарий:
классный производитель качественно инструмента. спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочие ножницы. Рез ровный.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
этот бренд всегда на высоте.если оригенал
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Олег

Достоинства:


Комментарий:
корпус металлический,механизм надежный, надеюсь хватит надолго
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая. товар целый упаковка тоже. выглядит качественно в работе ещё не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
режут неплохо.минус раздвигать вручную.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Геннадий Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличные ножницы.дороговато-но, того стоят.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие берите .не первый год такими режу
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
всё таки несмотря на достаточно толстое лезвие режет несколько кривовато, но лучше имеющихся.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пока в работе не пробовали, но на вид добротные
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
На вид хороши! В работе не проверял! Попробую дополню отзыв!
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Классные ножницы, режут легко и главное ровно! Заряжать лезвие надо в ручную, не автоматически, но для меня это не критично, 25 трубу в мет оболочке как масло, лезвие крепкое. Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
На вид качественные, посмотрим как будут в действии
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Эмиль К.

Достоинства:


Комментарий:
режит ровно ,но хотелось чтоб автоматически раскрывались ,а так все отлично . Может из за этого и режит ровно ,потому что люфтанет
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Есть небольшой люфт лезвия, но режут нормально и почти ровно. Потестил на 20 и 32 трубе, все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
пока работают, посмотрим как долго выдержит лезвие
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар!Ножницы легко справляются с полипропиленовыми трубами 32 и 40 диаметров.Лезвие ножа крепкое,добротное!
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли быстро. Режут отлично. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядят качественно, главное режет ровнее, чем из комплекта с паяльником
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные ножницы. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Борис Л.

Достоинства:


Комментарий:
на вид хорошие ножницы,даль видно будет в работе
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Виктор Е.

Достоинства:


Комментарий:
отправили быстро, доставка тоже быстро ,всё согласно описанию, режет ровно
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Геннадий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший такими пользуюсь почти 10 лет, работаю сантехником пыль вода грязь а они всё режут. сравнил со старыми отличий нет режут ровно советую продавца и крафтул
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Гусев Владимир Юрьевич

Достоинства:


Комментарий:
Отличные ножницы, рекомендую, режут ровно.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Тарас К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный труборез.Режет ПП трубы, как по маслу и ровно.Рекомендую к приобретению.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Трубы полипропилена режут. Сами по себе тугие. И чем больше диаметр трубы, тем больше усилий прикладываешь при резке. Как обычные.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
первый раз- был с дефектом на режущей кромке! второй раз всё отлично!
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд все ок(кроме цены:)). Посмотрим, как в деле будут.


Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - этот товар вы можете купить по цене 1420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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