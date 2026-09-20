Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ключ
Тип инструмента
Ключ
Материал рукояти
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568478
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ключ
Тип инструмента
Ключ
Материал рукояти
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х8х6
Вес, г.
850
Описание товара Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм
Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм используется в автомастерских для закручивания резьбовых соединения с нужным крутящим моментом.
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Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм используется в автомастерских для закручивания резьбовых соединения с нужным крутящим моментом.
Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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