Кувалда, 8кг, кованая головка, деревянная рукоятка 750мм 10969 Сибртех
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Кувалда
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%2 120 руб. 2 844 руб.
В наличии
Код товара: 577412
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Загружаем...
2 120 руб. -25%
2 844 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Кувалда
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
70х16х9
Вес, кг.
1
Описание товара Кувалда, 8кг, кованая головка, деревянная рукоятка 750мм 10969 Сибртех
Кувалда, 8кг, кованая головка, деревянная рукоятка 750мм 10969 Сибртех
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Кувалда
Страна производитель
Россия
Кувалда, 8кг, кованая головка, деревянная рукоятка 750мм 10969 Сибртех
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кувалда, 8кг, кованая головка, деревянная рукоятка 750мм 10969 Сибртех - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2120 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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