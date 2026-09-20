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Разводной ключ 250 мм Inforce 06-05-39 купить с доставкой в Москве
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Разводной ключ 250 мм Inforce 06-05-39

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Разводной ключ 250 мм Inforce 06-05-39 - фото 1
Разводной ключ 250 мм Inforce 06-05-39 - фото 2
Разводной ключ 250 мм Inforce 06-05-39 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
  • Разводной ключ 250 мм Inforce 06-05-39 - фото 1
  • Разводной ключ 250 мм Inforce 06-05-39 - фото 2
  • Разводной ключ 250 мм Inforce 06-05-39 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
2 080 руб.  3 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 566267
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Характеристики

Бренд
Inforce
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х9х3
Вес, г.
580

Описание товара Разводной ключ 250 мм Inforce 06-05-39

Разводной ключ 250 мм Inforce 06-05-39 удобен в использовании и может заменить собой несколько гаечных рожковых ключей. Наличие рельефной двухкомпонентной рукоятки исключает скольжение инструмента в руках. Высокая прочность губок исключает их повреждение при работе с тугим или приржавевшим крепежом на большом усилии.

Отзывы о товаре Разводной ключ 250 мм Inforce 06-05-39




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Характеристики
Бренд
Inforce
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Разводной ключ 250 мм Inforce 06-05-39 удобен в использовании и может заменить собой несколько гаечных рожковых ключей. Наличие рельефной двухкомпонентной рукоятки исключает скольжение инструмента в руках. Высокая прочность губок исключает их повреждение при работе с тугим или приржавевшим крепежом на большом усилии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Разводной ключ 250 мм Inforce 06-05-39 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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