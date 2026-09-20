Top.Mail.Ru
Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 1
Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 2
Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 3
Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 4
Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 5
Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 6
Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 7
Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 8
Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 9
Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 10
Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 11
Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 12
Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 13
Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
  • Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 1
  • Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 2
  • Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 3
  • Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 4
  • Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 5
  • Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 6
  • Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 7
  • Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 8
  • Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 9
  • Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 10
  • Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 11
  • Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 12
  • Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 13
  • Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 890 руб.  3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 565317
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inforce
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х23х3
Вес, кг.
1.1

Описание товара Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22

Быстрозажимная струбцина 90х300 мм Inforce 06-03-22 находит применение при проведении монтажных работ различной сложности. Рукоять из фибергласса имеет малый вес при высокой прочности.

Отзывы о товаре Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Inforce
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Описание
Быстрозажимная струбцина 90х300 мм Inforce 06-03-22 находит применение при проведении монтажных работ различной сложности. Рукоять из фибергласса имеет малый вес при высокой прочности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...