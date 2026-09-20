Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%1 890 руб. 3 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 565317
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х23х3
Вес, кг.
1.1
Описание товара Струбцина быстрозажимная 90х300 мм Inforce 06-03-22
Быстрозажимная струбцина 90х300 мм Inforce 06-03-22 находит применение при проведении монтажных работ различной сложности. Рукоять из фибергласса имеет малый вес при высокой прочности.
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Быстрозажимная струбцина 90х300 мм Inforce 06-03-22 находит применение при проведении монтажных работ различной сложности. Рукоять из фибергласса имеет малый вес при высокой прочности.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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