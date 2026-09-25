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Кувалда ЗУБР 2010-20_z02, 2 кг купить с доставкой в Москве
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Кувалда ЗУБР 2010-20_z02, 2 кг

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Кувалда ЗУБР 2010-20_z02, 2 кг - фото 1
Кувалда ЗУБР 2010-20_z02, 2 кг - фото 2
Кувалда ЗУБР 2010-20_z02, 2 кг - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
  • Кувалда ЗУБР 2010-20_z02, 2 кг - фото 1
  • Кувалда ЗУБР 2010-20_z02, 2 кг - фото 2
  • Кувалда ЗУБР 2010-20_z02, 2 кг - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742503
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кувалда ЗУБР 2010-20_z02, 2 кг
1 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
285
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х12х5
Вес, кг.
2.2

Описание товара Кувалда ЗУБР 2010-20_z02, 2 кг

Откройте для себя мощь и надежность с кувалдой ЗУБР Профессионал! Этот инструмент идеально подходит для профессионалов, требующих высокой прочности и долговечности. Кувалда обладает стальной головой массой 2 кг, что гарантирует максимальную эффективность при ударах. Общая длина инструмента составляет 285 мм, что обеспечивает удобное управление и точность. Рукоятка изготовлена из фибергласса с двухкомпонентным покрытием, что не только увеличивает ударную мощь, но и минимизирует вибрацию, сохраняя при этом комфорт и контроль во время работы. Квадратная форма головы улучшает ударное воздействие по поверхности. Профессиональная кувалда ЗУБР – ваш надежный помощник в строительстве и ремонте!



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Кувалда ЗУБР 2010-20_z02, 2 кг




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
285
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя мощь и надежность с кувалдой ЗУБР Профессионал! Этот инструмент идеально подходит для профессионалов, требующих высокой прочности и долговечности. Кувалда обладает стальной головой массой 2 кг, что гарантирует максимальную эффективность при ударах. Общая длина инструмента составляет 285 мм, что обеспечивает удобное управление и точность. Рукоятка изготовлена из фибергласса с двухкомпонентным покрытием, что не только увеличивает ударную мощь, но и минимизирует вибрацию, сохраняя при этом комфорт и контроль во время работы. Квадратная форма головы улучшает ударное воздействие по поверхности. Профессиональная кувалда ЗУБР – ваш надежный помощник в строительстве и ремонте!


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кувалда ЗУБР 2010-20_z02, 2 кг - этот товар вы можете купить по цене 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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