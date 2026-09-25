Цельнокованые ножницы по металлу ЗУБР 23013-30, 300 мм, длинный прямой рез
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Характеристики
Описание товара Цельнокованые ножницы по металлу ЗУБР 23013-30, 300 мм, длинный прямой рез
Представляем ножницы по металлу ЗУБР серии Профессионал, модель "Пеликан". Эти высококачественные цельнокованые ножницы идеально подходят для точного и чистого реза металла. Изготовлены из прочной стали Cr-V, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. Длина инструмента составляет 300 мм, что делает его удобным в использовании даже в труднодоступных местах. Ножницы способны резать холоднокатаную сталь толщиной до 1.0 мм и нержавеющую сталь до 0.5 мм. Оснащены однокомпонентными обливными рукоятками, которые позволяют удобно удерживать инструмент даже при длительной работе. Благодаря левостороннему типу губок, эти ножницы идеально подходят для выполнения левосторонних и криволинейных резов. Сатинированное покрытие не только придает инструменту эстетичный вид, но и защищает его от коррозии и повреждений. Выбирая ножницы ЗУБР "Пеликан", вы выбираете надежность и профессиональное качество для работы с металлом.
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