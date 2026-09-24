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Ключ трубный ЗУБР №2, 1.5?, 440 мм, с изогнутыми губками ТИП ?У?, Профессионал (27336-2) купить с доставкой в Москве
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Ключ трубный ЗУБР №2, 1.5?, 440 мм, с изогнутыми губками ТИП ?У?, Профессионал (27336-2)

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Ключ трубный ЗУБР №2, 1.5?, 440 мм, с изогнутыми губками ТИП ?У?, Профессионал (27336-2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ключ
Материал рукояти
сталь
Ширина губок
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723372
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ключ трубный ЗУБР №2, 1.5?, 440 мм, с изогнутыми губками ТИП ?У?, Профессионал (27336-2)
1 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Ключ
Материал основания
сталь
Материал рукояти
сталь
Ширина губок
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х6х5
Вес, кг.
1.47

Описание товара Ключ трубный ЗУБР №2, 1.5?, 440 мм, с изогнутыми губками ТИП ?У?, Профессионал (27336-2)

Этот столярно-слесарный ключ от ЗУБР станет отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров, ценящих качество и надежность в своем арсенале инструментов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ключ трубный ЗУБР №2, 1.5?, 440 мм, с изогнутыми губками ТИП ?У?, Профессионал (27336-2)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Ключ
Материал основания
сталь
Материал рукояти
сталь
Ширина губок
20
Страна производитель
Китай
Описание
Этот столярно-слесарный ключ от ЗУБР станет отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров, ценящих качество и надежность в своем арсенале инструментов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ключ трубный ЗУБР №2, 1.5?, 440 мм, с изогнутыми губками ТИП ?У?, Профессионал (27336-2) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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