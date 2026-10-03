Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XPP-M2)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XPP-M2)
Управляемый коммутатор JetStream уровня 2+ с 24 портами 2,5 Гбит/с (8 портов PoE++, 16 портов PoE+) и 4 портами SFP+. 8 портов с поддержкой PoE++ и 16 портов с поддержкой PoE+ со скоростью 2,5 Гбит/с создадут хороший задел на будущее и обеспечат достаточную пропускную способность для точек доступа, работающих на стандартах Wi?Fi 6 и Wi?Fi 7, а технология PoE с общим бюджетом 500 Вт1 позволит передавать данные и подавать питание по одному кабелю вместо двух. Четыре порта SFP+ со скоростью 10 Гбит/с обеспечат неблокирующую коммутационную способность и сверхнизкую задержку, что позволит без труда создать надёжное молниеносное подключение с серверами и другими коммутаторами. Программно конфигурируемая сеть Omada объединяет точки доступа, коммутаторы и шлюзы, обеспечивая 100?процентное централизованное управление через облако. Omada позволяет создать высокомасштабируемую сеть, которой можно управлять из единого интерфейса. Данное решение предусматривает бесшовные проводные и беспроводные подключения, которые позволят развернуть сеть в гостинице, школе, магазине, офисе и не только.
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