Консоль Aten KL1516AM-AXA-RG
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
243 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505863
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Габаритные размеры, мм
709х482х44
Разъёмы/Порты
RJ-11, USB, D-Sub, PS/2, RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х68х15
Вес, кг.
22.3
Описание товара Консоль Aten KL1516AM-AXA-RG
KVM-переключатель ALTUSEN KL1516 с ЖК-дисплеем обладает независимо выдвигающимися модулями 17 или 19 ЖК-монитора и клавиатуры со встроенным тачпадом. Один переключатель KL1516 может управлять 16 компьютерами. Для повышения надежности и эффективности для соединения компьютеров используются разъемы RJ-45 и кабель Cat 5e/6. При использовании соединительных кабелей KVM модель KL1516 позволяет управлять любой комбинацией ПК, компьютеров Mac, Sun и устройств последовательной передачи данных.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Габаритные размеры, мм
709х482х44
Разъёмы/Порты
RJ-11, USB, D-Sub, PS/2, RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Страна производитель
Китай
KVM-переключатель ALTUSEN KL1516 с ЖК-дисплеем обладает независимо выдвигающимися модулями 17 или 19 ЖК-монитора и клавиатуры со встроенным тачпадом. Один переключатель KL1516 может управлять 16 компьютерами. Для повышения надежности и эффективности для соединения компьютеров используются разъемы RJ-45 и кабель Cat 5e/6. При использовании соединительных кабелей KVM модель KL1516 позволяет управлять любой комбинацией ПК, компьютеров Mac, Sun и устройств последовательной передачи данных.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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