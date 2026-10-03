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Коммутатор Planet IGS-510TF IP30 купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Planet IGS-510TF IP30

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Коммутатор Planet IGS-510TF IP30 - фото 1
Коммутатор Planet IGS-510TF IP30 - фото 2
Коммутатор Planet IGS-510TF IP30 - фото 3
Коммутатор Planet IGS-510TF IP30 - фото 4
Коммутатор Planet IGS-510TF IP30 - фото 5
Коммутатор Planet IGS-510TF IP30 - фото 6
Коммутатор Planet IGS-510TF IP30 - фото 7
Коммутатор Planet IGS-510TF IP30 - фото 8
Коммутатор Planet IGS-510TF IP30 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Planet IGS-510TF IP30 - фото 1
  • Коммутатор Planet IGS-510TF IP30 - фото 2
  • Коммутатор Planet IGS-510TF IP30 - фото 3
  • Коммутатор Planet IGS-510TF IP30 - фото 4
  • Коммутатор Planet IGS-510TF IP30 - фото 5
  • Коммутатор Planet IGS-510TF IP30 - фото 6
  • Коммутатор Planet IGS-510TF IP30 - фото 7
  • Коммутатор Planet IGS-510TF IP30 - фото 8
  • Коммутатор Planet IGS-510TF IP30 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648664
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Характеристики

Бренд
Planet
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
4
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p,
Порты
2
Габаритные размеры, мм
30x70x104
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х5
Вес, г.
120

Описание товара Коммутатор Planet IGS-510TF IP30

Коммутатор представляет собой доступное гигабитное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп на предприятиях, офисах, учебных классах медицинских учреждениях.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор Planet IGS-510TF IP30




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Характеристики
Бренд
Planet
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
4
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p,
Порты
2
Габаритные размеры, мм
30x70x104
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор представляет собой доступное гигабитное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп на предприятиях, офисах, учебных классах медицинских учреждениях.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Доставка
Отзывы


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