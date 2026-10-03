Емкость для отработанных чернил EPSON для L7160/L7180
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Характеристики
Тип товара
Емкоть для отработанных чернил
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648043
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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Емкоть для отработанных чернил
Дополнительно
орининальный
Особенности
совместимость - Epson L7160, Epson 7180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х4
Вес, г.
53
Описание товара Емкость для отработанных чернил EPSON для L7160/L7180
Емкость для отработанных чернил Epson C13T04D000 – оригинальный аксессуар Epson. Изделие предназначено для комплектации струйных многофункциональных устройств. В список совместимых МФУ входят 2 модели – Epson L7160 и Epson L7180. Емкость для отработанных чернил Epson C13T04D000 поставляется без чернил. Материал изготовления – пластик безупречного качества. Емкость располагает ручкой на лицевой панели, обеспечивающей простоту установки и извлечения из устройства. Форма корпуса аксессуара исключает ошибки в процессе установки.
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Бренд
Epson
Тип товара
Емкоть для отработанных чернил
Дополнительно
орининальный
Особенности
совместимость - Epson L7160, Epson 7180
Страна производитель
Китай
Емкость для отработанных чернил Epson C13T04D000 – оригинальный аксессуар Epson. Изделие предназначено для комплектации струйных многофункциональных устройств. В список совместимых МФУ входят 2 модели – Epson L7160 и Epson L7180. Емкость для отработанных чернил Epson C13T04D000 поставляется без чернил. Материал изготовления – пластик безупречного качества. Емкость располагает ручкой на лицевой панели, обеспечивающей простоту установки и извлечения из устройства. Форма корпуса аксессуара исключает ошибки в процессе установки.
Емкость для отработанных чернил EPSON для L7160/L7180 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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