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Бункер отработанного тонера Pantum CWT-910 для M9106DN/M9706DN/CM9106DN/CM9706DN mono 90k/color 50k купить с доставкой в Москве
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Бункер отработанного тонера Pantum CWT-910 для M9106DN/M9706DN/CM9106DN/CM9706DN mono 90k/color 50k

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Бункер отработанного тонера Pantum CWT-910 для M9106DN/M9706DN/CM9106DN/CM9706DN mono 90k/color 50k
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бункер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632030
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Бункер
Дополнительно
ресурс 90000 копий
Особенности
совместимость: M9106DN/M9706DN/CM9106DN/CM9706DN
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
800

Описание товара Бункер отработанного тонера Pantum CWT-910 для M9106DN/M9706DN/CM9106DN/CM9706DN mono 90k/color 50k

Бункер отработанного тонера Pantum CWT-910 (Pantum CWT-910) 90000 стр для лазерного принтера Pantum CM9105DN, CM9705DN

Отзывы о товаре Бункер отработанного тонера Pantum CWT-910 для M9106DN/M9706DN/CM9106DN/CM9706DN mono 90k/color 50k




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Бункер
Дополнительно
ресурс 90000 копий
Особенности
совместимость: M9106DN/M9706DN/CM9106DN/CM9706DN
Страна производитель
Китай
Описание
Бункер отработанного тонера Pantum CWT-910 (Pantum CWT-910) 90000 стр для лазерного принтера Pantum CM9105DN, CM9705DN
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бункер отработанного тонера Pantum CWT-910 для M9106DN/M9706DN/CM9106DN/CM9706DN mono 90k/color 50k - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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