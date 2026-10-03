Бункер отработанного тонера Pantum CWT-910 для M9106DN/M9706DN/CM9106DN/CM9706DN mono 90k/color 50k
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бункер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632030
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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Бункер
Дополнительно
ресурс 90000 копий
Особенности
совместимость: M9106DN/M9706DN/CM9106DN/CM9706DN
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
800
Описание товара Бункер отработанного тонера Pantum CWT-910 для M9106DN/M9706DN/CM9106DN/CM9706DN mono 90k/color 50k
Бункер отработанного тонера Pantum CWT-910 (Pantum CWT-910) 90000 стр для лазерного принтера Pantum CM9105DN, CM9705DN
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Pantum
Тип товара
Бункер
Дополнительно
ресурс 90000 копий
Особенности
совместимость: M9106DN/M9706DN/CM9106DN/CM9706DN
Страна производитель
Китай
Бункер отработанного тонера Pantum CWT-910 (Pantum CWT-910) 90000 стр для лазерного принтера Pantum CM9105DN, CM9705DN
Бункер отработанного тонера Pantum CWT-910 для M9106DN/M9706DN/CM9106DN/CM9706DN mono 90k/color 50k - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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