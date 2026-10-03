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Ёмкость для сбора отработанного тонера Fujifilm Waste Toner Bottle (33 000стр.) купить с доставкой в Москве
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Ёмкость для сбора отработанного тонера Fujifilm Waste Toner Bottle (33 000стр.)

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Ёмкость для сбора отработанного тонера Fujifilm Waste Toner Bottle (33 000стр.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Емкость
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648035
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Характеристики

Бренд
Fujifilm
Тип товара
Емкость
Дополнительно
ресурс 33000 стр.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.15

Описание товара Ёмкость для сбора отработанного тонера Fujifilm Waste Toner Bottle (33 000стр.)

Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.

Отзывы о товаре Ёмкость для сбора отработанного тонера Fujifilm Waste Toner Bottle (33 000стр.)




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Характеристики
Бренд
Fujifilm
Тип товара
Емкость
Дополнительно
ресурс 33000 стр.
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ёмкость для сбора отработанного тонера Fujifilm Waste Toner Bottle (33 000стр.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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