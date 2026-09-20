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Бокс для сбора тонера для XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging® купить с доставкой в Москве
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Бокс для сбора тонера для XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging®

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Бокс для сбора тонера для XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging® - фото 1
Бокс для сбора тонера для XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging® - фото 2
Бокс для сбора тонера для XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging® - фото 3
Бокс для сбора тонера для XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging® - фото 4
Бокс для сбора тонера для XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging® - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокс для сбора тонера
  • Бокс для сбора тонера для XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging® - фото 1
  • Бокс для сбора тонера для XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging® - фото 2
  • Бокс для сбора тонера для XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging® - фото 3
  • Бокс для сбора тонера для XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging® - фото 4
  • Бокс для сбора тонера для XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging® - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569417
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Характеристики

Бренд
ELP
Тип товара
Бокс для сбора тонера
Дополнительно
ресурс 30000 стр.
Особенности
совместимость - XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х10
Вес, г.
850

Описание товара Бокс для сбора тонера для XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging®

Данный компонент является незаменимым при использовании лазерного принтера, так как именно в него попадают те частицы красящего вещества (тонера), которые по той или иной причине не попали на страницу при выполнении печати.

Отзывы о товаре Бокс для сбора тонера для XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging®




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ELP
Тип товара
Бокс для сбора тонера
Дополнительно
ресурс 30000 стр.
Особенности
совместимость - XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging
Страна производитель
Китай
Описание
Данный компонент является незаменимым при использовании лазерного принтера, так как именно в него попадают те частицы красящего вещества (тонера), которые по той или иной причине не попали на страницу при выполнении печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокс для сбора тонера для XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging® - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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