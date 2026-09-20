Бокс для сбора тонера для XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging®
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокс для сбора тонера
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569417
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Характеристики
Бренд
ELP
Тип товара
Бокс для сбора тонера
Дополнительно
ресурс 30000 стр.
Особенности
совместимость - XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х10
Вес, г.
850
Описание товара Бокс для сбора тонера для XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging®
Данный компонент является незаменимым при использовании лазерного принтера, так как именно в него попадают те частицы красящего вещества (тонера), которые по той или иной причине не попали на страницу при выполнении печати.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
ELP
Тип товара
Бокс для сбора тонера
Дополнительно
ресурс 30000 стр.
Особенности
совместимость - XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging
Страна производитель
Китай
Данный компонент является незаменимым при использовании лазерного принтера, так как именно в него попадают те частицы красящего вещества (тонера), которые по той или иной причине не попали на страницу при выполнении печати.
Бокс для сбора тонера для XEROX VersaLlink C7020/7025/7030 (115R00128) 30K ELP Imaging® - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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