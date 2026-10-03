Блок фотобарабана Cactus CS-DUEXV34M C-EXV 34 Magenta пурпурный цв:36000стр. для iR Advance C2020/2025/2030/2220/2225/2230 Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%9 850 руб. 14 640 руб.
В наличии
Код товара: 646137
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 850 руб. -33%
14 640 руб.
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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан
Размеры в упаковке, см
45х16х13
Вес, кг.
2
Описание товара Блок фотобарабана Cactus CS-DUEXV34M C-EXV 34 Magenta пурпурный цв:36000стр. для iR Advance C2020/2025/2030/2220/2225/2230 Canon
Картридж для принтеров и МФУ, пурпурного цвета, отличается функциональностью и долговечностью.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан
Картридж для принтеров и МФУ, пурпурного цвета, отличается функциональностью и долговечностью.
Блок фотобарабана Cactus CS-DUEXV34M C-EXV 34 Magenta пурпурный цв:36000стр. для iR Advance C2020/2025/2030/2220/2225/2230 Canon - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок фотобарабана Cactus CS-DUEXV34M C-EXV 34 Magenta пурпурный цв:36000стр. для iR Advance C2020/2025/2030/2220/2225/2230 Canon