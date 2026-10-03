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Дополнительный лоток Xerox на 520 листов с тумбой для Xerox Versalink C70xx / 71xx и B70xx/ 71xx купить с доставкой в Москве
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Дополнительный лоток Xerox на 520 листов с тумбой для Xerox Versalink C70xx / 71xx и B70xx/ 71xx

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Дополнительный лоток Xerox на 520 листов с тумбой для Xerox Versalink C70xx / 71xx и B70xx/ 71xx - фото 1
Дополнительный лоток Xerox на 520 листов с тумбой для Xerox Versalink C70xx / 71xx и B70xx/ 71xx - фото 2
Дополнительный лоток Xerox на 520 листов с тумбой для Xerox Versalink C70xx / 71xx и B70xx/ 71xx - фото 3
Дополнительный лоток Xerox на 520 листов с тумбой для Xerox Versalink C70xx / 71xx и B70xx/ 71xx - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
  • Дополнительный лоток Xerox на 520 листов с тумбой для Xerox Versalink C70xx / 71xx и B70xx/ 71xx - фото 1
  • Дополнительный лоток Xerox на 520 листов с тумбой для Xerox Versalink C70xx / 71xx и B70xx/ 71xx - фото 2
  • Дополнительный лоток Xerox на 520 листов с тумбой для Xerox Versalink C70xx / 71xx и B70xx/ 71xx - фото 3
  • Дополнительный лоток Xerox на 520 листов с тумбой для Xerox Versalink C70xx / 71xx и B70xx/ 71xx - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648007
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х50
Вес, кг.
14

Описание товара Дополнительный лоток Xerox на 520 листов с тумбой для Xerox Versalink C70xx / 71xx и B70xx/ 71xx

Лоток для бумаги Xerox 097S04907 предназначен для замены деформированного элемента печатающего устройства для восстановления его работоспособности. Конструкция лотка совместима с семью моделями Xerox серии VersaLink. Вместительность данной кассеты составляет 520 листов бумаги стандартного формата A4.

Отзывы о товаре Дополнительный лоток Xerox на 520 листов с тумбой для Xerox Versalink C70xx / 71xx и B70xx/ 71xx




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Лоток для бумаги Xerox 097S04907 предназначен для замены деформированного элемента печатающего устройства для восстановления его работоспособности. Конструкция лотка совместима с семью моделями Xerox серии VersaLink. Вместительность данной кассеты составляет 520 листов бумаги стандартного формата A4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дополнительный лоток Xerox на 520 листов с тумбой для Xerox Versalink C70xx / 71xx и B70xx/ 71xx - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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