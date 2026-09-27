Устройство кассетной подачи Canon Cassette Feeding Unit-AW1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 588497
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Размеры в упаковке, см
74х70х51
Вес, кг.
30
Описание товара Устройство кассетной подачи Canon Cassette Feeding Unit-AW1
Расходные материалы Canon пользуются большой популярностью благодаря зарекомендовавшему себя качеству, они давно существуют на рынке, а развитие новых технологий позволяет производить все более надежные товары. С Canon заметно повысится эффективность и производительность работы, ведь высокого качества хватает надолго, а результаты ни у кого не вызывают нареканий.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
CANON
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Расходные материалы Canon пользуются большой популярностью благодаря зарекомендовавшему себя качеству, они давно существуют на рынке, а развитие новых технологий позволяет производить все более надежные товары. С Canon заметно повысится эффективность и производительность работы, ведь высокого качества хватает надолго, а результаты ни у кого не вызывают нареканий.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Устройство кассетной подачи Canon Cassette Feeding Unit-AW1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Устройство кассетной подачи Canon Cassette Feeding Unit-AW1