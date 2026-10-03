Кабель Vention USB-CM х 2/USB 2.0 AM - 1м. (CQOHF)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кабель Vention USB-CM х 2/USB 2.0 AM - 1м. (CQOHF)
Кабель-переходник с двумя разъемами Type C позволяет заряжать одновременно 2 устройства: смартфон, планшет, наушники, ноутбук, павербанк и пр. При этом, оба выхода сохраняют пропускную способность - 480 Мб/сек. Общий ток при подключении нескольких девайсов может достигать 2.4 А, а вместимость - 3700 мА*ч. Для полной зарядки телефона Huawei Nova 3 достаточно 200 минут. Разветвление провода зафиксировано, и длина каждого отдельного «хвоста» с коннектором USB Type C составляет 15 см. Штекер из алюминиевого сплава не скользит в руках и не оставляет отпечатков пальцев, а также быстро остывает при необходимости. Также конструкция более долговечна благодаря удлиненному основанию коннектора, которое защищает шнур от перегибов и обрывов. Тесты в лаборатории Vention подтверждают, что штекер USB 2.0 можно легко вставлять и доставать более 3000 раз, а Type C – более 10000. Нейлоновая оплетка кабеля придает ему дополнительную протекцию от механических повреждений, оболочка TPE – гибкость, экранирование из фольги и заземление – защиту от помех, бескислородная медь служит лучшим проводником. Особенно USB кабель будет удобен для современных моделей телефонов с разъемом Type C: Huawei, Xiaomi, Samsung, Honor, LG, Oppo и др. Он подходит для зарядки, передачи данных и сигнала. Кабель представлен в длине 1 м.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитКардридер UGREEN CR125 (30333) USB 3.0 All-in-One Card Reader. 5...
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитКабель UGREEN US155 (20730) USB-A Male to Lightning Male Cable N...
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитКабель UGREEN DP101 (10202) DP Male to HDMI Male Cable. 2 м. чер...
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитКабель Xiaomi BHR4421GL Lightning (m) USB Type-C (m) 1м белый
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитКабель круглый UGREEN US211 (30756) Black
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитКабель Ugreen L509 Gray (35513)
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитКабель UGREEN US315 (70509) Lightning to 3.5mm Aux Cable Aluminu...
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитКабель UGREEN US121-10321 Black (10321)
-
В наличииЦена 1 170 руб. 1 500 руб.293 руб. в СплитДата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1....
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитКабель UGREEN DP101 (10203) DP Male to HDMI Male Cable. 3м. черн...
-
В наличииЦена 1 180 руб.295 руб. в СплитКабель UGREEN US199 (60161) Lightning to USB-A 2.0 Cable. 1 м. с...
-
В наличииЦена 1 190 руб.298 руб. в СплитКабель UGREEN US171 (10493) USB-C to Lightning Cable M/M Nickel ...
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Отзывы о товаре Кабель Vention USB-CM х 2/USB 2.0 AM - 1м. (CQOHF)