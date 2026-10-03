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Кабель GreenConnect PROF 1.0m USB 2.0, AM/AM, плоский, синий (GCR-UM4MF-BD-1.0m) купить с доставкой в Москве
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Кабель GreenConnect PROF 1.0m USB 2.0, AM/AM, плоский, синий (GCR-UM4MF-BD-1.0m)

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Кабель GreenConnect PROF 1.0m USB 2.0, AM/AM, плоский, синий (GCR-UM4MF-BD-1.0m)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647760
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
17х12х1
Вес, г.
50

Описание товара Кабель GreenConnect PROF 1.0m USB 2.0, AM/AM, плоский, синий (GCR-UM4MF-BD-1.0m)

Интерфейсный кабель USB 2.0 AM/AM это проверенное и надежное решение для подключения USB устройств к современным ПК, ноутбукам, Macbook и другим устройствам, которые имеют разъем USB AF: - материнские платы, - ноутбуки, - USB контроллеры, - USB-концентраторы, - USB кабели-удлинители, - роутеры, NAS-серверова, - универсальные зарядные устройства. Производитель гарантирует качество материалов из которых изготовлен кабель. За счет этого технические и пользовательские характеристики USB 2.0 кабеля превосходят большинство аналогов. - Защита от замерзания (в составе материала изоляции используется антифриз) обеспечивает гибкость и сохранность USB 2.0 кабеля даже при использовании в условиях низких температур. Кабель USB 2.0 поддерживает высокоскоростное соединение до 480 Мбит/с. Синяя оплетка позволит выделить данный USB кабель на фоне остальных.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect PROF 1.0m USB 2.0, AM/AM, плоский, синий (GCR-UM4MF-BD-1.0m)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Интерфейсный кабель USB 2.0 AM/AM это проверенное и надежное решение для подключения USB устройств к современным ПК, ноутбукам, Macbook и другим устройствам, которые имеют разъем USB AF: - материнские платы, - ноутбуки, - USB контроллеры, - USB-концентраторы, - USB кабели-удлинители, - роутеры, NAS-серверова, - универсальные зарядные устройства. Производитель гарантирует качество материалов из которых изготовлен кабель. За счет этого технические и пользовательские характеристики USB 2.0 кабеля превосходят большинство аналогов. - Защита от замерзания (в составе материала изоляции используется антифриз) обеспечивает гибкость и сохранность USB 2.0 кабеля даже при использовании в условиях низких температур. Кабель USB 2.0 поддерживает высокоскоростное соединение до 480 Мбит/с. Синяя оплетка позволит выделить данный USB кабель на фоне остальных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель GreenConnect PROF 1.0m USB 2.0, AM/AM, плоский, синий (GCR-UM4MF-BD-1.0m) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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