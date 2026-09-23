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Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614621
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Описание товара Кабель UGREEN US315 (70509) Lightning to 3.5mm Aux Cable Aluminum Shell в оплетке.Длина 1 м. черный
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кабель Ugreen AV143 позволит вам подключить смартфон с разъемом Lightning к любому аудиоустройству с разъемом mini jack 3.5 мм. Например, к портативной колонке, наушникам или аудиосистеме в машине. У него удобная длина, благодаря которой вы не будете ограничены в движении. Прочная оплетка не допустит быстрого износа кабеля, благодаря чему он прослужит вам долго. Разъемы кабеля исключают появления малейших магнитных помех, обеспечивая чистый звук.
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кабель Ugreen AV143 позволит вам подключить смартфон с разъемом Lightning к любому аудиоустройству с разъемом mini jack 3.5 мм. Например, к портативной колонке, наушникам или аудиосистеме в машине. У него удобная длина, благодаря которой вы не будете ограничены в движении. Прочная оплетка не допустит быстрого износа кабеля, благодаря чему он прослужит вам долго. Разъемы кабеля исключают появления малейших магнитных помех, обеспечивая чистый звук.
Кабель UGREEN US315 (70509) Lightning to 3.5mm Aux Cable Aluminum Shell в оплетке.Длина 1 м. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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