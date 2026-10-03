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Кабель Vention USB 3.0 AM/BM - 1.5м (COOBG) купить с доставкой в Москве
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Кабель Vention USB 3.0 AM/BM - 1.5м (COOBG)

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Кабель Vention USB 3.0 AM/BM - 1.5м (COOBG) - фото 1
Кабель Vention USB 3.0 AM/BM - 1.5м (COOBG) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-B
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
  • Кабель Vention USB 3.0 AM/BM - 1.5м (COOBG) - фото 1
  • Кабель Vention USB 3.0 AM/BM - 1.5м (COOBG) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647569
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Характеристики

Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Длина провода
1.5
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-B
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-B
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
19х12х3
Вес, г.
79

Описание товара Кабель Vention USB 3.0 AM/BM - 1.5м (COOBG)

Кабель Vention USB A / B (Штекеры Папа) версии 3.0 применяется для подключения высокоскоростных периферийных стационарных устройств: принтеров, сканеров, модемов. Используя этот кабель вы получите плавную и быструю передачу и печать файлов или фотографий, что поможет повысить эффективность работы. Шнур передает стабильный беспрерывный сигнал и уберегает от нераспознавания и ошибок принтера, пропускная способность интерфейса до 5 Гбит/сек. Также совместим с USB 1.1, 2.0 , 3.0. При изготовлении используются современные материалы, обеспечивающие длительный срок службы провода. Внешняя оболочка кабеля изготовлена из ПВХ-экранированный(фольга), никелированные коннекторы устойчивы к коррозии, а проводник - из луженой меди, что обеспечивает высокий срок службы и стабильное соединение.

Отзывы о товаре Кабель Vention USB 3.0 AM/BM - 1.5м (COOBG)




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Характеристики
Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Длина провода
1.5
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-B
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-B
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Описание
Кабель Vention USB A / B (Штекеры Папа) версии 3.0 применяется для подключения высокоскоростных периферийных стационарных устройств: принтеров, сканеров, модемов. Используя этот кабель вы получите плавную и быструю передачу и печать файлов или фотографий, что поможет повысить эффективность работы. Шнур передает стабильный беспрерывный сигнал и уберегает от нераспознавания и ошибок принтера, пропускная способность интерфейса до 5 Гбит/сек. Также совместим с USB 1.1, 2.0 , 3.0. При изготовлении используются современные материалы, обеспечивающие длительный срок службы провода. Внешняя оболочка кабеля изготовлена из ПВХ-экранированный(фольга), никелированные коннекторы устойчивы к коррозии, а проводник - из луженой меди, что обеспечивает высокий срок службы и стабильное соединение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Vention USB 3.0 AM/BM - 1.5м (COOBG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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