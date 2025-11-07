Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка
«Ключ к шифру» стал четырнадцатым студийным альбомом Сплин. Релиз состоялся в сентябре 2016 года. В апреле 2022 года альбом будет впервые выпущен на двух 180-граммовых пластинках, упакованных в роскошный гейтфолд-конверт. Работа над альбомом велась на собственной студии группы в Санкт-Петербурге, расположенной по соседству со студией «Добролёт», на которой было записало большинство предыдущих пластинок коллектива. Своё пространство для работы, по словам лидера группы Александра Васильева, позволило в спокойной обстановке более вдумчиво подойти к процессу записи, а самому Васильеву поэкспериментировать с вокалом. Сам лидер группы характеризует название альбома следующим образом — каждая песня «Ключа к шифру» — «реальное зашифрованное сообщение, ключ к которому откроется тому, кому песня понравилась и запомнилась». В записи принимал участие саксофонист групп Spitfire и «Ленинград» Григорий Зонтов. На песни «Пирамиды», «Окраины», «Земля уходит из-под ног», «Храм», «Тревога» и «Она была так прекрасна» были сняты клипы. Альбом стартовал со второй позиции в чарте продаж iTunes. Сплин – это российская рок-группа, образованная в начале 90-х годов в Санкт-Петербурге. Лидером коллектива и автором большинства песен из его репертуара является Александр Васильев. Сплин являются одной из самых популярных рок-групп в российской истории. Тексты их песен проникают в самое сердце, а виртуозная игра на музыкальных инструментах создает особую атмосферу. С первого альбома коллектив полюбился тысячам поклонников, а сейчас у группы уже миллионы преданных фанатов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Сплин
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитJoni Mitchell - The Early Years (1963-1967) (0603497844982) вини...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитPoly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитAdam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитMike Mareen - Greatest Hits & Remixes (0194111001046) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитMungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) винил...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в Сплит0090204639861, OST, Star Trek: Best Of (Various Artists) винилов...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в Сплит0090204688302, OST, Star Trek: Deep Space Nine (Dennis McCarthy)...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитAstor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитRadiorama - The Legend (0194111012240) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в Сплит0194111018082, Rondo Veneziano, Greatest Hits виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитNeil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) в...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитСплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Сплин
Достоинства:
Комментарий:
Запись хорошего качества. Масса тихая, но на втором диске есть небольшие углубление в массе, на звук не повлияли.
Достоинства:
Комментарий:
Запись хорошая, упаковка не помялась, цена очень маленькая для двух пластинок, но есть небольшие изъяны в записи двух песен (слышно на видео)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный альбом, отличный звук. Ну, и цена для полноценного альбома, записанного на 45 оборотов просто копеечная.
Достоинства:
Комментарий:
Конверт заломан. Внешняя упаковка нет. Вывод : видели, что отправляют. В остальном норм. Доставку задержали на день. Терпимо.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо , доставили быстро . 45 скорость , конверт gatefold . Произведено в латвии .
Отзывы о товаре Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Запись хорошего качества. Масса тихая, но на втором диске есть небольшие углубление в массе, на звук не повлияли.
Достоинства:
Комментарий:
Запись хорошая, упаковка не помялась, цена очень маленькая для двух пластинок, но есть небольшие изъяны в записи двух песен (слышно на видео)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный альбом, отличный звук. Ну, и цена для полноценного альбома, записанного на 45 оборотов просто копеечная.
Достоинства:
Комментарий:
Конверт заломан. Внешняя упаковка нет. Вывод : видели, что отправляют. В остальном норм. Доставку задержали на день. Терпимо.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо , доставили быстро . 45 скорость , конверт gatefold . Произведено в латвии .