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Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка

5 Отзывы
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Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 1
Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 2
Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 3
Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 4
Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 5
Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 6
Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 7
Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
Ключ к шифру
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 1
  • Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 2
  • Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 3
  • Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 4
  • Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 5
  • Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 6
  • Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 7
  • Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647430
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296267253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
Ключ к шифру
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Медный Грош, Пирамиды, Нам, Мудрецам, Храм, Окраины, Кит, Она Была Так Прекрасна, Джа Играет Джаз, Реквием, Земля Уходит Из-Под Ног, Тревога, Небесный Хор, Путь На Восток, День За Днем, Череп И Кости
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка

«Ключ к шифру» стал четырнадцатым студийным альбомом Сплин. Релиз состоялся в сентябре 2016 года. В апреле 2022 года альбом будет впервые выпущен на двух 180-граммовых пластинках, упакованных в роскошный гейтфолд-конверт. Работа над альбомом велась на собственной студии группы в Санкт-Петербурге, расположенной по соседству со студией «Добролёт», на которой было записало большинство предыдущих пластинок коллектива. Своё пространство для работы, по словам лидера группы Александра Васильева, позволило в спокойной обстановке более вдумчиво подойти к процессу записи, а самому Васильеву поэкспериментировать с вокалом. Сам лидер группы характеризует название альбома следующим образом — каждая песня «Ключа к шифру» — «реальное зашифрованное сообщение, ключ к которому откроется тому, кому песня понравилась и запомнилась». В записи принимал участие саксофонист групп Spitfire и «Ленинград» Григорий Зонтов. На песни «Пирамиды», «Окраины», «Земля уходит из-под ног», «Храм», «Тревога» и «Она была так прекрасна» были сняты клипы. Альбом стартовал со второй позиции в чарте продаж iTunes. Сплин – это российская рок-группа, образованная в начале 90-х годов в Санкт-Петербурге. Лидером коллектива и автором большинства песен из его репертуара является Александр Васильев. Сплин являются одной из самых популярных рок-групп в российской истории. Тексты их песен проникают в самое сердце, а виртуозная игра на музыкальных инструментах создает особую атмосферу. С первого альбома коллектив полюбился тысячам поклонников, а сейчас у группы уже миллионы преданных фанатов.



Теги товара: Русский рок, Сплин

Отзывы о товаре Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Тимофей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Запись хорошего качества. Масса тихая, но на втором диске есть небольшие углубление в массе, на звук не повлияли.
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2025
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Запись хорошая, упаковка не помялась, цена очень маленькая для двух пластинок, но есть небольшие изъяны в записи двух песен (слышно на видео)
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный альбом, отличный звук. Ну, и цена для полноценного альбома, записанного на 45 оборотов просто копеечная.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Конверт заломан. Внешняя упаковка нет. Вывод : видели, что отправляют. В остальном норм. Доставку задержали на день. Терпимо.
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Вячеслав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо , доставили быстро . 45 скорость , конверт gatefold . Произведено в латвии .



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296267253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
Ключ к шифру
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Медный Грош, Пирамиды, Нам, Мудрецам, Храм, Окраины, Кит, Она Была Так Прекрасна, Джа Играет Джаз, Реквием, Земля Уходит Из-Под Ног, Тревога, Небесный Хор, Путь На Восток, День За Днем, Череп И Кости
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Ключ к шифру» стал четырнадцатым студийным альбомом Сплин. Релиз состоялся в сентябре 2016 года. В апреле 2022 года альбом будет впервые выпущен на двух 180-граммовых пластинках, упакованных в роскошный гейтфолд-конверт. Работа над альбомом велась на собственной студии группы в Санкт-Петербурге, расположенной по соседству со студией «Добролёт», на которой было записало большинство предыдущих пластинок коллектива. Своё пространство для работы, по словам лидера группы Александра Васильева, позволило в спокойной обстановке более вдумчиво подойти к процессу записи, а самому Васильеву поэкспериментировать с вокалом. Сам лидер группы характеризует название альбома следующим образом — каждая песня «Ключа к шифру» — «реальное зашифрованное сообщение, ключ к которому откроется тому, кому песня понравилась и запомнилась». В записи принимал участие саксофонист групп Spitfire и «Ленинград» Григорий Зонтов. На песни «Пирамиды», «Окраины», «Земля уходит из-под ног», «Храм», «Тревога» и «Она была так прекрасна» были сняты клипы. Альбом стартовал со второй позиции в чарте продаж iTunes. Сплин – это российская рок-группа, образованная в начале 90-х годов в Санкт-Петербурге. Лидером коллектива и автором большинства песен из его репертуара является Александр Васильев. Сплин являются одной из самых популярных рок-групп в российской истории. Тексты их песен проникают в самое сердце, а виртуозная игра на музыкальных инструментах создает особую атмосферу. С первого альбома коллектив полюбился тысячам поклонников, а сейчас у группы уже миллионы преданных фанатов.


Теги товара: Русский рок, Сплин
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Тимофей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Запись хорошего качества. Масса тихая, но на втором диске есть небольшие углубление в массе, на звук не повлияли.
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2025
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Запись хорошая, упаковка не помялась, цена очень маленькая для двух пластинок, но есть небольшие изъяны в записи двух песен (слышно на видео)
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный альбом, отличный звук. Ну, и цена для полноценного альбома, записанного на 45 оборотов просто копеечная.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Конверт заломан. Внешняя упаковка нет. Вывод : видели, что отправляют. В остальном норм. Доставку задержали на день. Терпимо.
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Вячеслав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо , доставили быстро . 45 скорость , конверт gatefold . Произведено в латвии .


Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - по цене 2500 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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