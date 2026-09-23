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Zaz - Isa (0190295194475) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Zaz - Isa (0190295194475) виниловая пластинка

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Zaz - Isa (0190295194475) виниловая пластинка - фото 1
Zaz - Isa (0190295194475) виниловая пластинка - фото 2
Zaz - Isa (0190295194475) виниловая пластинка - фото 3
Zaz - Isa (0190295194475) виниловая пластинка - фото 4
Zaz - Isa (0190295194475) виниловая пластинка - фото 5
Zaz - Isa (0190295194475) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Zaz
Альбом (сингл)
Isa
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Zaz - Isa (0190295194475) виниловая пластинка - фото 1
  • Zaz - Isa (0190295194475) виниловая пластинка - фото 2
  • Zaz - Isa (0190295194475) виниловая пластинка - фото 3
  • Zaz - Isa (0190295194475) виниловая пластинка - фото 4
  • Zaz - Isa (0190295194475) виниловая пластинка - фото 5
  • Zaz - Isa (0190295194475) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647415
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Загружаем...
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Zaz - Isa (0190295194475) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295194475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Zaz
Альбом (сингл)
Isa
Жанр
Шансон
Трек-лист
Les jours heureux (The Happy Days), Imagine, De couleurs vives (Vivid Colors), Ce que tu es dans ma vie (What you are in my life), Tout la-haut (up here), Il faut qu on se donne (Let's give ourselves), Exister (To Exist), A perte de rue, Comme tu voudras (As you wish), Avec son frere (with her brother), Le jardin des larmes (ft. Till Lindemann) (Garden of Tears), Le chant des grives (The Song of Thrushes), Et le reste (and the rest)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Zaz - Isa (0190295194475) виниловая пластинка

«Isa» — это сокращение от настоящего имени певицы, Изабель Жеффруа. В альбом вошло 13 композиций, в том числе «Le jardin des larmes», дуэт с вокалистом Rammstein Тиллем Линдеманном. Звезда Zaz зажглась в 2010 году после выхода трека «Je Veux», ставшего настоящим европейским суперхитом. Песня вошла в ее дебютный альбом «Zaz» (2010), который не только занял высокие места во многих странах, но также получил целых две бриллиантовые сертификации во Франции. Последовавший за ним альбом «Recto Verso» (2013) также стал бриллиантовым. Певицу заметили и в США — так, газета The New York Times похвалила ее выразительный вокал и уникальный стиль, смешавший в себе джаз и поп-музыку. Zaz сотрудничала с легендарным Куинси Джонсом (продюсер Майкла Джексона), Шарлем Азнавуром и испанской суперзвездой Пабло Альбораном. Певица дала более 500 стадионных концертов в разных странах мира, доказав, что настоящее искусство не имеет границ



Теги товара: Шансон

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295194475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Zaz
Альбом (сингл)
Isa
Жанр
Шансон
Трек-лист
Les jours heureux (The Happy Days), Imagine, De couleurs vives (Vivid Colors), Ce que tu es dans ma vie (What you are in my life), Tout la-haut (up here), Il faut qu on se donne (Let's give ourselves), Exister (To Exist), A perte de rue, Comme tu voudras (As you wish), Avec son frere (with her brother), Le jardin des larmes (ft. Till Lindemann) (Garden of Tears), Le chant des grives (The Song of Thrushes), Et le reste (and the rest)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Isa» — это сокращение от настоящего имени певицы, Изабель Жеффруа. В альбом вошло 13 композиций, в том числе «Le jardin des larmes», дуэт с вокалистом Rammstein Тиллем Линдеманном. Звезда Zaz зажглась в 2010 году после выхода трека «Je Veux», ставшего настоящим европейским суперхитом. Песня вошла в ее дебютный альбом «Zaz» (2010), который не только занял высокие места во многих странах, но также получил целых две бриллиантовые сертификации во Франции. Последовавший за ним альбом «Recto Verso» (2013) также стал бриллиантовым. Певицу заметили и в США — так, газета The New York Times похвалила ее выразительный вокал и уникальный стиль, смешавший в себе джаз и поп-музыку. Zaz сотрудничала с легендарным Куинси Джонсом (продюсер Майкла Джексона), Шарлем Азнавуром и испанской суперзвездой Пабло Альбораном. Певица дала более 500 стадионных концертов в разных странах мира, доказав, что настоящее искусство не имеет границ


Теги товара: Шансон
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Zaz - Isa (0190295194475) виниловая пластинка - стоимость товара 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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