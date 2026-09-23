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Joni Mitchell - Blue Highlights (0603497842155) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joni Mitchell - Blue Highlights (0603497842155) виниловая пластинка

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Joni Mitchell - Blue Highlights (0603497842155) виниловая пластинка - фото 2
Joni Mitchell - Blue Highlights (0603497842155) виниловая пластинка - фото 3
Joni Mitchell - Blue Highlights (0603497842155) виниловая пластинка - фото 4
Joni Mitchell - Blue Highlights (0603497842155) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Blue Highlights
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joni Mitchell - Blue Highlights (0603497842155) виниловая пластинка - фото 1
  • Joni Mitchell - Blue Highlights (0603497842155) виниловая пластинка - фото 2
  • Joni Mitchell - Blue Highlights (0603497842155) виниловая пластинка - фото 3
  • Joni Mitchell - Blue Highlights (0603497842155) виниловая пластинка - фото 4
  • Joni Mitchell - Blue Highlights (0603497842155) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647363
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joni Mitchell - Blue Highlights (0603497842155) виниловая пластинка
3 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497842155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Blue Highlights
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
A Case Of You, California, All I Want, Hunter, Urge For Going (With Strings), River (With French Horns), My Old Man, This Is A Mountain Dulcimer, Carey, A Case Of You - With James Taylor, Intro To California - With James Taylor, California - With James Taylor
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joni Mitchell - Blue Highlights (0603497842155) виниловая пластинка

Коллекция от Rhino для ежегодного Дня Музыкального Магазина в этом году включает в себя лимитированные тиражи релизов от самых знаменитых музыкальных исполнителей. Некоторые основные моменты включают виниловые релизы от Дэвида Боуи, Джони Митчелл, Стиви Никс, The Replacements, picture disc от The Cure и бокс-сеты от Grateful Dead и The Doors.. Этот эксклюзив для RSD включает в себя основные моменты из второго тома продолжающейся серии архивов Джони Митчелл. Релиз состоит из чрезвычайно редких архивных записей Митчелл, связанных с ее классическим альбомом Blue (который отпраздновал свое 50-летие в 2021 году), и создан исключительно благодаря проницательности, сотрудничеству и творческому вкладу Джони.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Joni Mitchell - Blue Highlights (0603497842155) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497842155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Blue Highlights
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
A Case Of You, California, All I Want, Hunter, Urge For Going (With Strings), River (With French Horns), My Old Man, This Is A Mountain Dulcimer, Carey, A Case Of You - With James Taylor, Intro To California - With James Taylor, California - With James Taylor
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Коллекция от Rhino для ежегодного Дня Музыкального Магазина в этом году включает в себя лимитированные тиражи релизов от самых знаменитых музыкальных исполнителей. Некоторые основные моменты включают виниловые релизы от Дэвида Боуи, Джони Митчелл, Стиви Никс, The Replacements, picture disc от The Cure и бокс-сеты от Grateful Dead и The Doors.. Этот эксклюзив для RSD включает в себя основные моменты из второго тома продолжающейся серии архивов Джони Митчелл. Релиз состоит из чрезвычайно редких архивных записей Митчелл, связанных с ее классическим альбомом Blue (который отпраздновал свое 50-летие в 2021 году), и создан исключительно благодаря проницательности, сотрудничеству и творческому вкладу Джони.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joni Mitchell - Blue Highlights (0603497842155) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3110 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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