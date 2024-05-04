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Joe Bonamassa - Sloe Gin (coloured) (8712725746386) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joe Bonamassa - Sloe Gin (coloured) (8712725746386) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Виниловая пластинка Bonamassa, Joe, Sloe Gin (coloured) (8712725746386)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647322
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joe Bonamassa - Sloe Gin (coloured) (8712725746386) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Bonamassa - Sloe Gin (coloured) (8712725746386) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Joe Bonamassa / Sloe Gin - голубой винил (1LP). Погрузитесь в мир блюзовых мелодий с виниловой пластинкой Joe Bonamassa / Sloe Gin. Это особое издание в голубом виниле, которое станет прекрасным дополнением вашей коллекции. Joe Bonamassa - известный американский гитарист и певец, чья музыка сочетает в себе эмоциональность блюза и мощность рока. На этой пластинке вы услышите его неповторимый вокал и талантливую игру на гитаре, которая проникает прямо в сердце слушателя. Sloe Gin - один из самых известных альбомов Joe Bonamassa, который получил высокие оценки критиков и завоевал сердца множества поклонников. Здесь вас ждут такие потрясающие композиции, как Ball Peen Hammer, Sloe Gin, Seagull и многие другие. Эти треки перенесут вас в глубины неповторимого блюзового настроения и подарят незабываемые эмоции.

Отзывы о товаре Joe Bonamassa - Sloe Gin (coloured) (8712725746386) виниловая пластинка

04.05.2024
Алексей

Достоинства:
Переиздание на цветном виниле.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Один из самых популярных и великолепных альбомов, в числе лучших блюзовых альбомов тех годов. Музыкальная составляющая очень высокая, как технически, так и эмоционально.
Рекомендую в коллекцию, по хорошим ценам в Котофото.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Виниловая пластинка Joe Bonamassa / Sloe Gin - голубой винил (1LP). Погрузитесь в мир блюзовых мелодий с виниловой пластинкой Joe Bonamassa / Sloe Gin. Это особое издание в голубом виниле, которое станет прекрасным дополнением вашей коллекции. Joe Bonamassa - известный американский гитарист и певец, чья музыка сочетает в себе эмоциональность блюза и мощность рока. На этой пластинке вы услышите его неповторимый вокал и талантливую игру на гитаре, которая проникает прямо в сердце слушателя. Sloe Gin - один из самых известных альбомов Joe Bonamassa, который получил высокие оценки критиков и завоевал сердца множества поклонников. Здесь вас ждут такие потрясающие композиции, как Ball Peen Hammer, Sloe Gin, Seagull и многие другие. Эти треки перенесут вас в глубины неповторимого блюзового настроения и подарят незабываемые эмоции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
04.05.2024
Алексей

Достоинства:
Переиздание на цветном виниле.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Один из самых популярных и великолепных альбомов, в числе лучших блюзовых альбомов тех годов. Музыкальная составляющая очень высокая, как технически, так и эмоционально.
Рекомендую в коллекцию, по хорошим ценам в Котофото.


Joe Bonamassa - Sloe Gin (coloured) (8712725746386) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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