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Eros Ramazzotti - Musica Es (coloured) (0194399053812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eros Ramazzotti - Musica Es (coloured) (0194399053812) виниловая пластинка

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Eros Ramazzotti - Musica Es (coloured) (0194399053812) виниловая пластинка - фото 1
Eros Ramazzotti - Musica Es (coloured) (0194399053812) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Musica Es
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eros Ramazzotti - Musica Es (coloured) (0194399053812) виниловая пластинка - фото 1
  • Eros Ramazzotti - Musica Es (coloured) (0194399053812) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647185
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Eros Ramazzotti - Musica Es (coloured) (0194399053812) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399053812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Musica Es
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Musica Es = Musica E, Asi Son Los Amigos = In Segno D'Amicizia, Somos De Hoy = Uno Di Noi, Completamente Enamorados = Un Nuovo Amore, Por Ti Me Casare = Ti Sposero Perche, Y Me Rebelo = E Mi Rebello, Nada Sin Ti = Solo Con Te
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eros Ramazzotti - Musica Es (coloured) (0194399053812) виниловая пластинка

Испанская версия альбома "Musica Es" на зеленом виниле. Кампания EROS21 продолжится 26 ноября выпуском альбомов "Cuori Agitati", "In Certi Momenti", "Musica E" и "In ogni senso" на цветном виниле. Это четыре из первых пяти альбомов музыканта, которые легли в основу невероятно успешной карьеры Эроса Рамазотти. «Musica ?» — четвёртый студийный альбом Рамазотти, выпущенный в 1988 году лейблом Bertelsmann Music Group. Заглавная песня — «Musica ?», является гимном музыке. Песня стала одной из наиболее значительных композиций в творчестве исполнителя.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Eros Ramazzotti - Musica Es (coloured) (0194399053812) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399053812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Musica Es
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Musica Es = Musica E, Asi Son Los Amigos = In Segno D'Amicizia, Somos De Hoy = Uno Di Noi, Completamente Enamorados = Un Nuovo Amore, Por Ti Me Casare = Ti Sposero Perche, Y Me Rebelo = E Mi Rebello, Nada Sin Ti = Solo Con Te
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Испанская версия альбома "Musica Es" на зеленом виниле. Кампания EROS21 продолжится 26 ноября выпуском альбомов "Cuori Agitati", "In Certi Momenti", "Musica E" и "In ogni senso" на цветном виниле. Это четыре из первых пяти альбомов музыканта, которые легли в основу невероятно успешной карьеры Эроса Рамазотти. «Musica ?» — четвёртый студийный альбом Рамазотти, выпущенный в 1988 году лейблом Bertelsmann Music Group. Заглавная песня — «Musica ?», является гимном музыке. Песня стала одной из наиболее значительных композиций в творчестве исполнителя.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eros Ramazzotti - Musica Es (coloured) (0194399053812) виниловая пластинка - стоимость товара 3170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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