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Toto Cutugno - L'Italiano (8034125846221) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Toto Cutugno - L'Italiano (8034125846221) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Toto Cutugno - L&#039;Italiano (8034125846221) виниловая пластинка - фото 1
Toto Cutugno - L&#039;Italiano (8034125846221) виниловая пластинка - фото 2
Toto Cutugno - L&#039;Italiano (8034125846221) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Toto Cutugno
Альбом (сингл)
Toto Cutugno
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Toto Cutugno - L&#039;Italiano (8034125846221) виниловая пластинка - фото 1
  • Toto Cutugno - L&#039;Italiano (8034125846221) виниловая пластинка - фото 2
  • Toto Cutugno - L&#039;Italiano (8034125846221) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647042
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Toto Cutugno - L'Italiano (8034125846221) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[8034125846221]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Toto Cutugno
Альбом (сингл)
Toto Cutugno
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
LItaliano, Solo Noi, Soli, Donna, Donna Mia, Voglio LAnima, Sara, Innamorati, La Mia Musica, Flash, Donna
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Toto Cutugno - L'Italiano (8034125846221) виниловая пластинка

LItaliano — четвёртый сольный альбом легендарного итальянского исполнителя Тото Кутуньо.. Этот альбом содержит знаменитую одноименную песню, представленную впервые на фестивале в Сан-Ремо 1983 года и занявшую пятое место. Альбом представляет собой своего рода сборник, поскольку в него вошли различные песни, исполненные Кутуньо несколькими годами ранее, а также ранее не издававшаяся Litaliano, упомянутая выше.

Отзывы о товаре Toto Cutugno - L'Italiano (8034125846221) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная пластинка. Замечательное качество! Брал как подарок дорогому человеку.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[8034125846221]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Toto Cutugno
Альбом (сингл)
Toto Cutugno
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
LItaliano, Solo Noi, Soli, Donna, Donna Mia, Voglio LAnima, Sara, Innamorati, La Mia Musica, Flash, Donna
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
LItaliano — четвёртый сольный альбом легендарного итальянского исполнителя Тото Кутуньо.. Этот альбом содержит знаменитую одноименную песню, представленную впервые на фестивале в Сан-Ремо 1983 года и занявшую пятое место. Альбом представляет собой своего рода сборник, поскольку в него вошли различные песни, исполненные Кутуньо несколькими годами ранее, а также ранее не издававшаяся Litaliano, упомянутая выше.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная пластинка. Замечательное качество! Брал как подарок дорогому человеку.


Toto Cutugno - L'Italiano (8034125846221) виниловая пластинка - стоимость товара 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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