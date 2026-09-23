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Уцененный товар Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 646472
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Уцененный товар Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние, 646472

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Уценка
Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 5
Уценка
Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 6
Уценка
Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 7
Уценка
Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 8
Уценка
Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 9
Уценка
Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 10
Уценка
Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажер
Причина уценки
ремонт - замена ВВ катушки; Спецификация:&nbsp; Тип:&nbsp;дарсонваль Тип насадки:&nbsp;гребень; грибок; капля Область применения:&nbsp;для волос; для кожи головы; для лица Эффект:&nbsp;повышение тонуса кожи; стимуляция роста волос; укрепление сосудов; улучшение цвета лица; уменьшение диаметра пор; устранение воспаления Количество насадок, шт:&nbsp;3 Количество насадок, в штуках:&nbsp;3 Регулировка напряжения:&nbsp;Да Цвет корпуса:&nbsp;белый Источник питания:&nbsp;сеть Комплектность: аппарат, 3 насадки, руководство, ГТ, коробка
  • Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 1
  • Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 2
  • Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 3
  • Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 4
  • Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 5
  • Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 6
  • Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 7
  • Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 8
  • Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 9
  • Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 10
  • Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
570 руб.  1 900 руб. 
Начислим 10 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646472
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние
570 руб. -70%
1 900 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gezatone
Тип товара
Массажер
Причина уценки
ремонт - замена ВВ катушки; Спецификация:&nbsp; Тип:&nbsp;дарсонваль Тип насадки:&nbsp;гребень; грибок; капля Область применения:&nbsp;для волос; для кожи головы; для лица Эффект:&nbsp;повышение тонуса кожи; стимуляция роста волос; укрепление сосудов; улучшение цвета лица; уменьшение диаметра пор; устранение воспаления Количество насадок, шт:&nbsp;3 Количество насадок, в штуках:&nbsp;3 Регулировка напряжения:&nbsp;Да Цвет корпуса:&nbsp;белый Источник питания:&nbsp;сеть Комплектность: аппарат, 3 насадки, руководство, ГТ, коробка
Действие
обезбаливание, тонизирование, регенерация
Материал
металл/пластик
Назначение
для лица
Питание от сети
да
Производство
Тайвань
Функции и режимы
контактное воздействие, ьесконтактное воздействие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х40
Вес, г.
500

Описание товара Уцененный товар Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние

Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307
Внешний вид: хорошее состояние;
Причина уценки: ремонт - замена ВВ катушки;
Спецификация: 

  • Тип: дарсонваль
  • Тип насадки: гребень; грибок; капля
  • Область применения: для волос; для кожи головы; для лица
  • Эффект: повышение тонуса кожи; стимуляция роста волос; укрепление сосудов; улучшение цвета лица; уменьшение диаметра пор; устранение воспаления
  • Количество насадок, шт: 3
  • Количество насадок, в штуках: 3
  • Регулировка напряжения: Да
  • Цвет корпуса: белый
  • Источник питания: сеть
Комплектность: аппарат, 3 насадки, руководство, ГТ, коробка

Отзывы о товаре Уцененный товар Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Gezatone
Тип товара
Массажер
Причина уценки
ремонт - замена ВВ катушки; Спецификация:&nbsp; Тип:&nbsp;дарсонваль Тип насадки:&nbsp;гребень; грибок; капля Область применения:&nbsp;для волос; для кожи головы; для лица Эффект:&nbsp;повышение тонуса кожи; стимуляция роста волос; укрепление сосудов; улучшение цвета лица; уменьшение диаметра пор; устранение воспаления Количество насадок, шт:&nbsp;3 Количество насадок, в штуках:&nbsp;3 Регулировка напряжения:&nbsp;Да Цвет корпуса:&nbsp;белый Источник питания:&nbsp;сеть Комплектность: аппарат, 3 насадки, руководство, ГТ, коробка
Действие
обезбаливание, тонизирование, регенерация
Материал
металл/пластик
Назначение
для лица
Питание от сети
да
Производство
Тайвань
Функции и режимы
контактное воздействие, ьесконтактное воздействие
Страна производитель
Китай
Описание
Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307
Внешний вид: хорошее состояние;
Причина уценки: ремонт - замена ВВ катушки;
Спецификация: 
  • Тип: дарсонваль
  • Тип насадки: гребень; грибок; капля
  • Область применения: для волос; для кожи головы; для лица
  • Эффект: повышение тонуса кожи; стимуляция роста волос; укрепление сосудов; улучшение цвета лица; уменьшение диаметра пор; устранение воспаления
  • Количество насадок, шт: 3
  • Количество насадок, в штуках: 3
  • Регулировка напряжения: Да
  • Цвет корпуса: белый
  • Источник питания: сеть
Комплектность: аппарат, 3 насадки, руководство, ГТ, коробка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Импульсный массажер с 3-мя сменными насадками Gezatone Biolift4 D307 хорошее состояние - стоимость товара 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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