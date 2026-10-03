Батарейка Varta LONGLIFE Крона 6LR61 BL1 9V (1 шт.) (04122101411)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645825
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батарейки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х2
Вес, г.
50
Описание товара Батарейка Varta LONGLIFE Крона 6LR61 BL1 9V (1 шт.) (04122101411)
Алкалиновые батарейки это отличный источник энергии для фототехники, детских игрушек на радиоуправлении, средств радиосвязи. ПродукцияGP отличается экономичностью и долговечностью — теперь можно забыть о частой смене элементов питания и не беспокоиться, что батарейки «сядут» в самый неподходящий момент. Щелочной наполнитель выгодно отличается от солевых аналогов низким саморазрядом, устойчивостью к окислению.
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Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Батарейка Varta LONGLIFE Крона 6LR61 BL1 9V (1 шт.) (04122101411) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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