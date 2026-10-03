Картридж струйный G&G GG-F6V24AE 652 многоцветный (20мл) для HP IA 1115/2135/3635/4535/3835/4675
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб.
В наличии
Код товара: 645735
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Загружаем...
1 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
IA 1115/2135/3635/4535/3835/4675
Совместимость
для HP
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
52
Описание товара Картридж струйный G&G GG-F6V24AE 652 многоцветный (20мл) для HP IA 1115/2135/3635/4535/3835/4675
Картридж струйный GG GG-F6V24AE (HP 652 - F6V24AE) цветной 20 мл для струйного принтера HP IA 1115, 2135, 3635, 4535, 3835, 4675.Комплектация: Картридж струйный (20 мл) + упаковка
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
IA 1115/2135/3635/4535/3835/4675
Совместимость
для HP
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Картридж струйный GG GG-F6V24AE (HP 652 - F6V24AE) цветной 20 мл для струйного принтера HP IA 1115, 2135, 3635, 4535, 3835, 4675.Комплектация: Картридж струйный (20 мл) + упаковка
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Картридж струйный G&G GG-F6V24AE 652 многоцветный (20мл) для HP IA 1115/2135/3635/4535/3835/4675 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный G&G GG-F6V24AE 652 многоцветный (20мл) для HP IA 1115/2135/3635/4535/3835/4675