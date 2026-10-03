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Картридж струйный G&G GG-F6V24AE 652 многоцветный (20мл) для HP IA 1115/2135/3635/4535/3835/4675 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный G&G GG-F6V24AE 652 многоцветный (20мл) для HP IA 1115/2135/3635/4535/3835/4675

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Картридж струйный G&amp;G GG-F6V24AE 652 многоцветный (20мл) для HP IA 1115/2135/3635/4535/3835/4675 - фото 1
Картридж струйный G&amp;G GG-F6V24AE 652 многоцветный (20мл) для HP IA 1115/2135/3635/4535/3835/4675 - фото 2
Картридж струйный G&amp;G GG-F6V24AE 652 многоцветный (20мл) для HP IA 1115/2135/3635/4535/3835/4675 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
  • Картридж струйный G&amp;G GG-F6V24AE 652 многоцветный (20мл) для HP IA 1115/2135/3635/4535/3835/4675 - фото 1
  • Картридж струйный G&amp;G GG-F6V24AE 652 многоцветный (20мл) для HP IA 1115/2135/3635/4535/3835/4675 - фото 2
  • Картридж струйный G&amp;G GG-F6V24AE 652 многоцветный (20мл) для HP IA 1115/2135/3635/4535/3835/4675 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645735
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж струйный G&G GG-F6V24AE 652 многоцветный (20мл) для HP IA 1115/2135/3635/4535/3835/4675
1 440 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
IA 1115/2135/3635/4535/3835/4675
Совместимость
для HP
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
52

Описание товара Картридж струйный G&G GG-F6V24AE 652 многоцветный (20мл) для HP IA 1115/2135/3635/4535/3835/4675

Картридж струйный GG GG-F6V24AE (HP 652 - F6V24AE) цветной 20 мл для струйного принтера HP IA 1115, 2135, 3635, 4535, 3835, 4675.Комплектация: Картридж струйный (20 мл) + упаковка

Отзывы о товаре Картридж струйный G&G GG-F6V24AE 652 многоцветный (20мл) для HP IA 1115/2135/3635/4535/3835/4675




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
IA 1115/2135/3635/4535/3835/4675
Совместимость
для HP
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный GG GG-F6V24AE (HP 652 - F6V24AE) цветной 20 мл для струйного принтера HP IA 1115, 2135, 3635, 4535, 3835, 4675.Комплектация: Картридж струйный (20 мл) + упаковка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный G&G GG-F6V24AE 652 многоцветный (20мл) для HP IA 1115/2135/3635/4535/3835/4675 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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