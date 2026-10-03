Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
В наличии
Код товара: 645564
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
570 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30
Описание товара Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный
Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный
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Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный
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Чехол силиконовый iBox Case для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra с защитой камеры, без подложки, черный - по цене 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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