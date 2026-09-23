Уцененный товар Видеорегистратор Каркам T1 хорошее состояние, 645063
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Причина уценки
неполный комплект крепления;
Наличие экрана
нет
Кол-во камер
1
Угол обзора
90°
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Питание
от гнезда прикуривателя
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%1 700 руб. 3 360 руб.
В наличии
Код товара: 645063
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Загружаем...
1 700 руб. -49%
3 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Причина уценки
неполный комплект крепления;
Комплектация
видеорегистратор, ЗУ, коробка, присоска
Наличие экрана
нет
Кол-во камер
1
Угол обзора
90°
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х9
Вес, г.
400
Описание товара Уцененный товар Видеорегистратор Каркам T1 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Тип:видеорегистратор
- Угол обзора по вертикали, в градусах: 90
- Максимальное разрешение видеозаписи: 1920x1080
- Циклическая запись:1 мин; 3 мин
Причина уценки: неполный комплект крепления;
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Теги товара: Full HD (1080), Без экрана
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Причина уценки
неполный комплект крепления;
Комплектация
видеорегистратор, ЗУ, коробка, присоска
Наличие экрана
нет
Кол-во камер
1
Угол обзора
90°
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Тип:видеорегистратор
- Угол обзора по вертикали, в градусах: 90
- Максимальное разрешение видеозаписи: 1920x1080
- Циклическая запись:1 мин; 3 мин
Причина уценки: неполный комплект крепления;
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пусковые провода, 4к, Зеркало, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi, С выносной камерой
Теги товара: Full HD (1080), Без экрана
Уцененный товар Видеорегистратор Каркам T1 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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