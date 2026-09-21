Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner

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Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.47
Кол-во камер
1
Угол обзора
170°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710828
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Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W – компактное устройство с креплением на лобовое стекло с помощью скотча 3M. Благодаря наличию датчиков удара и движения модель обеспечивает наблюдение за припаркованным автомобилем. В оснащение регистратора входит 1.47-дюймовый IPS экран с широкими углами обзора. Взаимодействовать с устройством можно через мобильное приложение. Подключение к смартфону или планшету осуществляется по Wi-Fi.
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W производит съемку видео с разрешением до 2560x1440. Детализация изображения позволяет различать госномера автомобилей, особенности внешности пешеходов, надписи на дорожных указателях и другие предметы и объекты. Угол обзора объектива 170° гарантирует видимость соседних полос движения, тротуаров и обочин. Режим ночной съемки повышает качество видео при низкой освещенности. Дополнительная функция прибора – съемка фотографий. Фото и видео сохраняются на карту памяти microSD с объемом до 256 ГБ. Регистратор подходит для использования в любых автомобилях с разъемом постоянного тока благодаря поддержке напряжения бортовой сети 12 и 24 В.
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W – компактное устройство с креплением на лобовое стекло с помощью скотча 3M. Благодаря наличию датчиков удара и движения модель обеспечивает наблюдение за припаркованным автомобилем. В оснащение регистратора входит 1.47-дюймовый IPS экран с широкими углами обзора. Взаимодействовать с устройством можно через мобильное приложение. Подключение к смартфону или планшету осуществляется по Wi-Fi.
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W производит съемку видео с разрешением до 2560x1440. Детализация изображения позволяет различать госномера автомобилей, особенности внешности пешеходов, надписи на дорожных указателях и другие предметы и объекты. Угол обзора объектива 170° гарантирует видимость соседних полос движения, тротуаров и обочин. Режим ночной съемки повышает качество видео при низкой освещенности. Дополнительная функция прибора – съемка фотографий. Фото и видео сохраняются на карту памяти microSD с объемом до 256 ГБ. Регистратор подходит для использования в любых автомобилях с разъемом постоянного тока благодаря поддержке напряжения бортовой сети 12 и 24 В.
Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеорегистратор Digma FreeDrive 930W черный 4Mpix 1440x2560 2160p 170гр. Allwinner