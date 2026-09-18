Видеорегистратор Digma FreeDrive Action 4K WiFi
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
150°
Камера заднего вида
нет
Wi-Fi
нет
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 308402
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистратор
Высота, см
3.1
Длительность разрыва записи
2-3 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
нет
Ширина, см
4.1
Комплектация
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Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
150°
Выносная камера
нет
Камера заднего вида
нет
Wi-Fi
нет
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Наличие встроенного микрофона
да
Навигатор
нет
Наличие радар детектора
нет
Питание
нет
Емкость аккумулятора
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х7
Вес, г.
440
Описание товара Видеорегистратор Digma FreeDrive Action 4K WiFi
Оптика DIGMA FreeDrive Action 4К характеризуется широкими углами обзора в 140° по горизонтали. Функция циклической записи позволит вам записывать без ручного удаления старых записей. Запись звука обеспечивается встроенным высококачественным микрофоном.
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Теги товара: 4к, С микрофоном, Мини
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Видеорегистратор
Высота, см
3.1
Длительность разрыва записи
2-3 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
нет
Ширина, см
4.1
Комплектация
видеорегистратор, крепление на лобовое стекло автомобиля, водонепроницаемый бокс, крепление на руль велосипеда, основное крепление, крепление на шлем, адаптер-кронштейн 1, адаптер-кронштейн 2, повязка-бандаж, дополнительный скотч 3м, автомобильное зарядное устройство, батарея, рамка, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
150°
Развернуть
Выносная камера
нет
Камера заднего вида
нет
Wi-Fi
нет
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Наличие встроенного микрофона
да
Навигатор
нет
Наличие радар детектора
нет
Питание
нет
Емкость аккумулятора
700
Страна производитель
Китай
Оптика DIGMA FreeDrive Action 4К характеризуется широкими углами обзора в 140° по горизонтали. Функция циклической записи позволит вам записывать без ручного удаления старых записей. Запись звука обеспечивается встроенным высококачественным микрофоном.
Смотрите также: Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: 4к, С микрофоном, Мини
Смотрите также: Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: 4к, С микрофоном, Мини
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