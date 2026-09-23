Уцененный товар Пленка защитная Red Line 8 дюймов УТ000006259 отличное состояние;, 645016
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пленка защитная
Причина уценки
дефект коробки, повреждение разметки;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-83%50 руб. 300 руб.
В наличии
Код товара: 645016
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50 руб. -83%
300 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пленка защитная
Причина уценки
дефект коробки, повреждение разметки;
Диагональ экрана, дюйм
8
Дополнительно
для планшетов
Модель
УТ000006259
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
23
Описание товара Уцененный товар Пленка защитная Red Line 8 дюймов УТ000006259 отличное состояние;
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: пленка, установочный комплект, коробка;
Причина уценки: дефект коробки, повреждение разметки;
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Бренд
Тип товара
Пленка защитная
Причина уценки
дефект коробки, повреждение разметки;
Диагональ экрана, дюйм
8
Дополнительно
для планшетов
Модель
УТ000006259
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: пленка, установочный комплект, коробка;
Причина уценки: дефект коробки, повреждение разметки;
Смотрите также: Защитные стекла, пленки для планшетов, Чехлы для планшетов
Уцененный товар Пленка защитная Red Line 8 дюймов УТ000006259 отличное состояние; - данный товар вы можете купить по цене 50 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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