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Стекло защитное PERO Full Glue для Samsung S24 PLUS, черное купить с доставкой в Москве
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Стекло защитное PERO Full Glue для Samsung S24 PLUS, черное

20 Отзывы
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Стекло защитное PERO Full Glue для Samsung S24 PLUS, черное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
310 руб.  780 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644635
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Загружаем...
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Стекло защитное PERO Full Glue для Samsung S24 PLUS, черное
310 руб. -60%
780 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pero
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung S24 PLUS
Применение
на экран
Твердость
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х1
Вес, г.
30

Описание товара Стекло защитное PERO Full Glue для Samsung S24 PLUS, черное

Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Pero предлагают надежную защиту экрана вашего устройства. Изготовленные с применением высококачественных материалов, эти защитные стекла обладают твердостью 9H, что обеспечивает максимальную устойчивость к царапинам и ударам. Они идеально подходят для сохранения экрана вашего телефона в первозданном состоянии, предотвращая повреждения от ежедневного использования. Легкость установки и точные вырезы гарантируют идеальное соответствие и сохранение чувствительности сенсора. Выбирая защитные стекла и пленки от Pero, вы обеспечиваете своему устройству долговечность и безупречный внешний вид.

Отзывы о товаре Стекло защитное PERO Full Glue для Samsung S24 PLUS, черное

Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
Выше всяких похвал. Упаковка, инструкция, все комплектующие - на высшем уровне. Ставится на телефон быстро и без проблем!
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Виталий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отлично все сделал - сам . с первого раза . упаковка вообще огонь .
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Эдуард М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное стекло. Качественно сделано, очень хорошая упаковка. Всё в комплекте для установки, ставиться легко. Всем рекомендую данный товар и данного продавца. Большое спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Илья Д.

Достоинства:


Комментарий:
заказывал это стекло не впервые раз. недавно понадобилось заменить стекло на телефоне, заказал и пришёл не тот размер что нужен был, пришлось перезаказывать. на второй раз пришло то что нужно. клеится хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Качество супер! Упаковка супер! Самые лучшие пожелания! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Стекло понравилось. Самсунг гелекси S25+. легло отлично.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Илья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное стекло,очень легко клеится. Прекрасно подошло для S24+
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
описанию соответствует, легло как родное, спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное стекло,Remax в рекламе не нуждается) покупаю эти стекла на все телефоны. Комплект для установки классный,олеофобка - супер! Спасибо)
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Ирина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло стекло быстро и вовремя.Клеили сами все ок.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Элитная упаковка, дети были в восторге, само секло так же шикарное.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
отличное стекло. до этого за эту цену брал 4 стекла, в итоге все 4 ходили меньше по времени чем это одно.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
набор супер и качество тоже, но как же меня разочаровала доставка. Я телефон купил в среду, стекло заказал заранее во вторник, а стекло пришло в пятницу! я 3 дня не мог воспользоваться телефоном, т.к. носить его без защиты это как без контрацептива на УЗИ.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Серджиу С.

Достоинства:


Комментарий:
Стекло . Установка лёгкая, главное пробежаться по экрану липким стикером удаляя возможные ворсинки.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
очень крутая упаковка - восхитила!) в комплекте все необходимое. наклеила кривыми руками с первого раза идеально! рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Без замечаний. Отлично стекло, почти идеальное совпадение. После установки пришлось заново назначить отпечаток, т.к. срабатывал через раз
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Зуриета Ч.

Достоинства:


Комментарий:
плохо держится к сожалению, все время поднимается стекло, чехол вообще в этом не виноват.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Аленкис

Достоинства:


Комментарий:
Стекло чёткое. Прям размер в размер. Раньше заказывали других производителей и стекла были чуть меньше экрана. Тут же..нет словПриятная и надежная упаковка, комплектация (стекло, стикеры,влажная и сухая салфетки), наклеили с первого раза. Отпечаток работает. Продавца рекомендую как и стекло. Большое спасибо P.S. Телефон S25+
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка, хорошее стекло, легло как родное . спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
Стекло наклеилось легко, качество на высоте, комплект тоже супер, советую!!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Pero
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung S24 PLUS
Применение
на экран
Твердость
9
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Pero предлагают надежную защиту экрана вашего устройства. Изготовленные с применением высококачественных материалов, эти защитные стекла обладают твердостью 9H, что обеспечивает максимальную устойчивость к царапинам и ударам. Они идеально подходят для сохранения экрана вашего телефона в первозданном состоянии, предотвращая повреждения от ежедневного использования. Легкость установки и точные вырезы гарантируют идеальное соответствие и сохранение чувствительности сенсора. Выбирая защитные стекла и пленки от Pero, вы обеспечиваете своему устройству долговечность и безупречный внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
Выше всяких похвал. Упаковка, инструкция, все комплектующие - на высшем уровне. Ставится на телефон быстро и без проблем!
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Виталий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отлично все сделал - сам . с первого раза . упаковка вообще огонь .
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Эдуард М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное стекло. Качественно сделано, очень хорошая упаковка. Всё в комплекте для установки, ставиться легко. Всем рекомендую данный товар и данного продавца. Большое спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Илья Д.

Достоинства:


Комментарий:
заказывал это стекло не впервые раз. недавно понадобилось заменить стекло на телефоне, заказал и пришёл не тот размер что нужен был, пришлось перезаказывать. на второй раз пришло то что нужно. клеится хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Качество супер! Упаковка супер! Самые лучшие пожелания! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Стекло понравилось. Самсунг гелекси S25+. легло отлично.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Илья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное стекло,очень легко клеится. Прекрасно подошло для S24+
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
описанию соответствует, легло как родное, спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное стекло,Remax в рекламе не нуждается) покупаю эти стекла на все телефоны. Комплект для установки классный,олеофобка - супер! Спасибо)
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Ирина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло стекло быстро и вовремя.Клеили сами все ок.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Элитная упаковка, дети были в восторге, само секло так же шикарное.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
отличное стекло. до этого за эту цену брал 4 стекла, в итоге все 4 ходили меньше по времени чем это одно.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
набор супер и качество тоже, но как же меня разочаровала доставка. Я телефон купил в среду, стекло заказал заранее во вторник, а стекло пришло в пятницу! я 3 дня не мог воспользоваться телефоном, т.к. носить его без защиты это как без контрацептива на УЗИ.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Серджиу С.

Достоинства:


Комментарий:
Стекло . Установка лёгкая, главное пробежаться по экрану липким стикером удаляя возможные ворсинки.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
очень крутая упаковка - восхитила!) в комплекте все необходимое. наклеила кривыми руками с первого раза идеально! рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Без замечаний. Отлично стекло, почти идеальное совпадение. После установки пришлось заново назначить отпечаток, т.к. срабатывал через раз
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Зуриета Ч.

Достоинства:


Комментарий:
плохо держится к сожалению, все время поднимается стекло, чехол вообще в этом не виноват.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Аленкис

Достоинства:


Комментарий:
Стекло чёткое. Прям размер в размер. Раньше заказывали других производителей и стекла были чуть меньше экрана. Тут же..нет словПриятная и надежная упаковка, комплектация (стекло, стикеры,влажная и сухая салфетки), наклеили с первого раза. Отпечаток работает. Продавца рекомендую как и стекло. Большое спасибо P.S. Телефон S25+
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка, хорошее стекло, легло как родное . спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
Стекло наклеилось легко, качество на высоте, комплект тоже супер, советую!!


Стекло защитное PERO Full Glue для Samsung S24 PLUS, черное - стоимость товара 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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