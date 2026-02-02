Стекло защитное PERO Full Glue для Samsung S24 PLUS, черное
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Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%310 руб. 780 руб.
В наличии
Код товара: 644635
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310 руб. -60%
780 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung S24 PLUS
Применение
на экран
Твердость
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х1
Вес, г.
30
Описание товара Стекло защитное PERO Full Glue для Samsung S24 PLUS, черное
Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Pero предлагают надежную защиту экрана вашего устройства. Изготовленные с применением высококачественных материалов, эти защитные стекла обладают твердостью 9H, что обеспечивает максимальную устойчивость к царапинам и ударам. Они идеально подходят для сохранения экрана вашего телефона в первозданном состоянии, предотвращая повреждения от ежедневного использования. Легкость установки и точные вырезы гарантируют идеальное соответствие и сохранение чувствительности сенсора. Выбирая защитные стекла и пленки от Pero, вы обеспечиваете своему устройству долговечность и безупречный внешний вид.
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Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung S24 PLUS
Применение
на экран
Твердость
9
Страна производитель
Китай
Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Pero предлагают надежную защиту экрана вашего устройства. Изготовленные с применением высококачественных материалов, эти защитные стекла обладают твердостью 9H, что обеспечивает максимальную устойчивость к царапинам и ударам. Они идеально подходят для сохранения экрана вашего телефона в первозданном состоянии, предотвращая повреждения от ежедневного использования. Легкость установки и точные вырезы гарантируют идеальное соответствие и сохранение чувствительности сенсора. Выбирая защитные стекла и пленки от Pero, вы обеспечиваете своему устройству долговечность и безупречный внешний вид.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Достоинства:
Комментарий:
Выше всяких похвал. Упаковка, инструкция, все комплектующие - на высшем уровне. Ставится на телефон быстро и без проблем!
Достоинства:
Комментарий:
отлично все сделал - сам . с первого раза . упаковка вообще огонь .
Достоинства:
Комментарий:
Отличное стекло. Качественно сделано, очень хорошая упаковка. Всё в комплекте для установки, ставиться легко. Всем рекомендую данный товар и данного продавца. Большое спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
заказывал это стекло не впервые раз. недавно понадобилось заменить стекло на телефоне, заказал и пришёл не тот размер что нужен был, пришлось перезаказывать. на второй раз пришло то что нужно. клеится хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Качество супер! Упаковка супер! Самые лучшие пожелания! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Стекло понравилось. Самсунг гелекси S25+. легло отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное стекло,очень легко клеится. Прекрасно подошло для S24+
Достоинства:
Комментарий:
описанию соответствует, легло как родное, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Отличное стекло,Remax в рекламе не нуждается) покупаю эти стекла на все телефоны. Комплект для установки классный,олеофобка - супер! Спасибо)
Достоинства:
Комментарий:
Пришло стекло быстро и вовремя.Клеили сами все ок.
Достоинства:
Комментарий:
Элитная упаковка, дети были в восторге, само секло так же шикарное.
Достоинства:
Комментарий:
отличное стекло. до этого за эту цену брал 4 стекла, в итоге все 4 ходили меньше по времени чем это одно.
Достоинства:
Комментарий:
набор супер и качество тоже, но как же меня разочаровала доставка. Я телефон купил в среду, стекло заказал заранее во вторник, а стекло пришло в пятницу! я 3 дня не мог воспользоваться телефоном, т.к. носить его без защиты это как без контрацептива на УЗИ.
Достоинства:
Комментарий:
Стекло . Установка лёгкая, главное пробежаться по экрану липким стикером удаляя возможные ворсинки.
Достоинства:
Комментарий:
очень крутая упаковка - восхитила!) в комплекте все необходимое. наклеила кривыми руками с первого раза идеально! рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Без замечаний. Отлично стекло, почти идеальное совпадение. После установки пришлось заново назначить отпечаток, т.к. срабатывал через раз
Достоинства:
Комментарий:
плохо держится к сожалению, все время поднимается стекло, чехол вообще в этом не виноват.
Достоинства:
Комментарий:
Стекло чёткое. Прям размер в размер. Раньше заказывали других производителей и стекла были чуть меньше экрана. Тут же..нет словПриятная и надежная упаковка, комплектация (стекло, стикеры,влажная и сухая салфетки), наклеили с первого раза. Отпечаток работает. Продавца рекомендую как и стекло. Большое спасибо P.S. Телефон S25+
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка, хорошее стекло, легло как родное . спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Стекло наклеилось легко, качество на высоте, комплект тоже супер, советую!!
Стекло защитное PERO Full Glue для Samsung S24 PLUS, черное - стоимость товара 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стекло защитное PERO Full Glue для Samsung S24 PLUS, черное
Достоинства:
Комментарий:
Выше всяких похвал. Упаковка, инструкция, все комплектующие - на высшем уровне. Ставится на телефон быстро и без проблем!
Достоинства:
Комментарий:
отлично все сделал - сам . с первого раза . упаковка вообще огонь .
Достоинства:
Комментарий:
Отличное стекло. Качественно сделано, очень хорошая упаковка. Всё в комплекте для установки, ставиться легко. Всем рекомендую данный товар и данного продавца. Большое спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
заказывал это стекло не впервые раз. недавно понадобилось заменить стекло на телефоне, заказал и пришёл не тот размер что нужен был, пришлось перезаказывать. на второй раз пришло то что нужно. клеится хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Качество супер! Упаковка супер! Самые лучшие пожелания! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Стекло понравилось. Самсунг гелекси S25+. легло отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное стекло,очень легко клеится. Прекрасно подошло для S24+
Достоинства:
Комментарий:
описанию соответствует, легло как родное, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Отличное стекло,Remax в рекламе не нуждается) покупаю эти стекла на все телефоны. Комплект для установки классный,олеофобка - супер! Спасибо)
Достоинства:
Комментарий:
Пришло стекло быстро и вовремя.Клеили сами все ок.
Достоинства:
Комментарий:
Элитная упаковка, дети были в восторге, само секло так же шикарное.
Достоинства:
Комментарий:
отличное стекло. до этого за эту цену брал 4 стекла, в итоге все 4 ходили меньше по времени чем это одно.
Достоинства:
Комментарий:
набор супер и качество тоже, но как же меня разочаровала доставка. Я телефон купил в среду, стекло заказал заранее во вторник, а стекло пришло в пятницу! я 3 дня не мог воспользоваться телефоном, т.к. носить его без защиты это как без контрацептива на УЗИ.
Достоинства:
Комментарий:
Стекло . Установка лёгкая, главное пробежаться по экрану липким стикером удаляя возможные ворсинки.
Достоинства:
Комментарий:
очень крутая упаковка - восхитила!) в комплекте все необходимое. наклеила кривыми руками с первого раза идеально! рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Без замечаний. Отлично стекло, почти идеальное совпадение. После установки пришлось заново назначить отпечаток, т.к. срабатывал через раз
Достоинства:
Комментарий:
плохо держится к сожалению, все время поднимается стекло, чехол вообще в этом не виноват.
Достоинства:
Комментарий:
Стекло чёткое. Прям размер в размер. Раньше заказывали других производителей и стекла были чуть меньше экрана. Тут же..нет словПриятная и надежная упаковка, комплектация (стекло, стикеры,влажная и сухая салфетки), наклеили с первого раза. Отпечаток работает. Продавца рекомендую как и стекло. Большое спасибо P.S. Телефон S25+
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка, хорошее стекло, легло как родное . спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Стекло наклеилось легко, качество на высоте, комплект тоже супер, советую!!