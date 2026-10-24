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Термопаста ExeGate ETD-14WMK Daimond, 6г (EX293371RUS) купить с доставкой в Москве
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Термопаста ExeGate ETD-14WMK Daimond, 6г (EX293371RUS)

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Термопаста ExeGate ETD-14WMK Daimond, 6г (EX293371RUS) - фото 1
Термопаста ExeGate ETD-14WMK Daimond, 6г (EX293371RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста ExeGate ETD-14WMK Daimond, 6г (EX293371RUS) - фото 1
  • Термопаста ExeGate ETD-14WMK Daimond, 6г (EX293371RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 11 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643543
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Термопаста ExeGate ETD-14WMK Daimond, 6г (EX293371RUS)
650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Термопаста
Вес, г.
20

Описание товара Термопаста ExeGate ETD-14WMK Daimond, 6г (EX293371RUS)

Термопаста ExeGate ETD-14WMK Daimond имеет высокий коэффициент теплопроводности обеспечивает эффективное рассеивание тепла, оптимальная консистенция. Герметичный шприц удобен при дозировке и нанесении пасты на охлаждаемую поверхность, лопатка в комплекте для равномерного нанесения.

Отзывы о товаре Термопаста ExeGate ETD-14WMK Daimond, 6г (EX293371RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Термопаста
Описание
Термопаста ExeGate ETD-14WMK Daimond имеет высокий коэффициент теплопроводности обеспечивает эффективное рассеивание тепла, оптимальная консистенция. Герметичный шприц удобен при дозировке и нанесении пасты на охлаждаемую поверхность, лопатка в комплекте для равномерного нанесения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Термопаста ExeGate ETD-14WMK Daimond, 6г (EX293371RUS) - по цене 650 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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