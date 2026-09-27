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Bad Company - 10 From 6 (0603497829682) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bad Company - 10 From 6 (0603497829682) виниловая пластинка

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Bad Company - 10 From 6 (0603497829682) виниловая пластинка - фото 1
Bad Company - 10 From 6 (0603497829682) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
10 From 6
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Company - 10 From 6 (0603497829682) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Company - 10 From 6 (0603497829682) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643079
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bad Company - 10 From 6 (0603497829682) виниловая пластинка
3 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0603497829682]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
10 From 6
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Cant Get Enough, Feel Like Makin Love, Run With The Pack, Shooting Star, Movin On, Bad Company, Rock N Roll Fantasy, Electric Land, Ready For Love, Live For The Music
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bad Company - 10 From 6 (0603497829682) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Cant Get Enough, Feel Like Makin Love, Run With The Pack, Shooting Star, Movin On, Bad Company, Rock N Roll Fantasy, Electric Land, Ready For Love, Live For The Music

Отзывы о товаре Bad Company - 10 From 6 (0603497829682) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0603497829682]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
10 From 6
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Cant Get Enough, Feel Like Makin Love, Run With The Pack, Shooting Star, Movin On, Bad Company, Rock N Roll Fantasy, Electric Land, Ready For Love, Live For The Music
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Cant Get Enough, Feel Like Makin Love, Run With The Pack, Shooting Star, Movin On, Bad Company, Rock N Roll Fantasy, Electric Land, Ready For Love, Live For The Music
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bad Company - 10 From 6 (0603497829682) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3750 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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