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Tom Misch - Geography (5056167103424) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tom Misch - Geography (5056167103424) виниловая пластинка

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Tom Misch - Geography (5056167103424) виниловая пластинка - фото 1
Tom Misch - Geography (5056167103424) виниловая пластинка - фото 2
Tom Misch - Geography (5056167103424) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Misch
Альбом (сингл)
Geography
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tom Misch - Geography (5056167103424) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Misch - Geography (5056167103424) виниловая пластинка - фото 2
  • Tom Misch - Geography (5056167103424) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643040
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Tom Misch - Geography (5056167103424) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5056167103424]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Misch
Альбом (сингл)
Geography
Жанр
Funk
Трек-лист
Before Paris, Lost In Paris, South Of The River, Movie, Tick Tock, It Runs Through Me, Isn't She Lovely, Disco Yes, Man Like You, Water Baby, You're On My Mind, Cos I Love You, We've Come So Far
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Misch - Geography (5056167103424) виниловая пластинка

"Geography" - это гармоничное сочетание мелодий, ритмов и эмоций, которое захватывает с первых нот. В каждой композиции этого альбома присутствует неповторимая энергетика и чувственность, способные перенести вас в невероятный мир музыки. Виниловая пластинка "Tom Misch / Geography" (2LP) не только радует прекрасным звуковым качеством, но и впечатляет стильным и современным дизайном. Она станет прекрасным дополнением к вашей коллекции виниловых пластинок и подарит удовольствие от прослушивания каждой ноты.

Отзывы о товаре Tom Misch - Geography (5056167103424) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5056167103424]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Misch
Альбом (сингл)
Geography
Жанр
Funk
Трек-лист
Before Paris, Lost In Paris, South Of The River, Movie, Tick Tock, It Runs Through Me, Isn't She Lovely, Disco Yes, Man Like You, Water Baby, You're On My Mind, Cos I Love You, We've Come So Far
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
"Geography" - это гармоничное сочетание мелодий, ритмов и эмоций, которое захватывает с первых нот. В каждой композиции этого альбома присутствует неповторимая энергетика и чувственность, способные перенести вас в невероятный мир музыки. Виниловая пластинка "Tom Misch / Geography" (2LP) не только радует прекрасным звуковым качеством, но и впечатляет стильным и современным дизайном. Она станет прекрасным дополнением к вашей коллекции виниловых пластинок и подарит удовольствие от прослушивания каждой ноты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Misch - Geography (5056167103424) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4030 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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