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Tom Waits - Swordfishtrombones (0602448898425) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tom Waits - Swordfishtrombones (0602448898425) виниловая пластинка

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0602448898425, Виниловая пластинка Waits, Tom, Swordfishtrombones - фото 1
0602448898425, Виниловая пластинка Waits, Tom, Swordfishtrombones - фото 2
0602448898425, Виниловая пластинка Waits, Tom, Swordfishtrombones - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602448898425, Виниловая пластинка Waits, Tom, Swordfishtrombones - фото 1
  • 0602448898425, Виниловая пластинка Waits, Tom, Swordfishtrombones - фото 2
  • 0602448898425, Виниловая пластинка Waits, Tom, Swordfishtrombones - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642974
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tom Waits - Swordfishtrombones (0602448898425) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Waits - Swordfishtrombones (0602448898425) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Underground, Shore Leave, Dave The Butcher (Instrumental), Johnsburg, Illinois, 16 Shells From A Thirty-Ought Six, Town With No Cheer, In The Neighborhood, Just Another Sucker On The Vine (Instrumental), Franks Wild Years, Swordfishtrombone, Down, Down, Down, Soldiers Things, Gin Soaked Boy, Troubles Braids, Rainbirds (Instrumental)

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Underground, Shore Leave, Dave The Butcher (Instrumental), Johnsburg, Illinois, 16 Shells From A Thirty-Ought Six, Town With No Cheer, In The Neighborhood, Just Another Sucker On The Vine (Instrumental), Franks Wild Years, Swordfishtrombone, Down, Down, Down, Soldiers Things, Gin Soaked Boy, Troubles Braids, Rainbirds (Instrumental)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Waits - Swordfishtrombones (0602448898425) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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