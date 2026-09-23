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The Rolling Stones - Hackney Diamonds (0602455464552) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Rolling Stones - Hackney Diamonds (0602455464552) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Hackney Diamonds (0602455464552) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Hackney Diamonds (0602455464552) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Hackney Diamonds (0602455464552) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Hackney Diamonds (0602455464552) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Hackney Diamonds
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Hackney Diamonds (0602455464552) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Hackney Diamonds (0602455464552) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Hackney Diamonds (0602455464552) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Hackney Diamonds (0602455464552) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642969
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The Rolling Stones - Hackney Diamonds (0602455464552) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455464552]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Hackney Diamonds
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Angry, Get Close, Depending On You, Bite My Head Off, Whole Wide World, Dreamy Skies, Mess It Up, Live By The Sword, Driving Me Too Hard, Tell Me Straight, Sweet Sounds Of Heaven, Rolling Stone Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Hackney Diamonds (0602455464552) виниловая пластинка

После монументального 18-летнего ожидания с момента выхода последнего оригинального материала легендарные пионеры рока The Rolling Stones триумфально возвращаются со своим новым альбомом "Hackney Diamonds". 12-трековый великий опус был создан в известных студиях, разбросанных по всему миру, в том числе в знаменитых Henson Recording Studios в Лос-Анджелесе и Metropolis Studios в Лондоне. Хотя со времени выхода их шедевра «A Bigger Bang» 2005 года прошло уже почти два десятилетия, «Стоунз» далеко не бездействуют, очаровывая миллионы своими захватывающими живыми выступлениями и покоряя рекорды кассовых сборов глобальными аншлаговыми турами. Их Blue & Lonesome, получившие премию Грэмми в 2016 году, продемонстрировали свое вечное умение заново изобрести жанр блюза, породивший их культовое звучание, подтвердив свою непреходящую актуальность в музыкальном мире. Отмечая это масштабное возвращение, «Hackney Diamonds» олицетворяет сотрудничество гигантов, объединивших грозное трио — Мика Джаггера, Кита Ричардса и Ронни Вуда — с признанным продюсером года GRAMMY® 2021 года Эндрю Уоттом. Уотт, в частности, сотрудничал с такими выдающимися именами, как Post Malone, Игги Поп и Элтон Джон, обещая слияние гениальности поколений в этом долгожданном альбоме.

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Hackney Diamonds (0602455464552) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455464552]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Hackney Diamonds
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Angry, Get Close, Depending On You, Bite My Head Off, Whole Wide World, Dreamy Skies, Mess It Up, Live By The Sword, Driving Me Too Hard, Tell Me Straight, Sweet Sounds Of Heaven, Rolling Stone Blues
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
После монументального 18-летнего ожидания с момента выхода последнего оригинального материала легендарные пионеры рока The Rolling Stones триумфально возвращаются со своим новым альбомом "Hackney Diamonds". 12-трековый великий опус был создан в известных студиях, разбросанных по всему миру, в том числе в знаменитых Henson Recording Studios в Лос-Анджелесе и Metropolis Studios в Лондоне. Хотя со времени выхода их шедевра «A Bigger Bang» 2005 года прошло уже почти два десятилетия, «Стоунз» далеко не бездействуют, очаровывая миллионы своими захватывающими живыми выступлениями и покоряя рекорды кассовых сборов глобальными аншлаговыми турами. Их Blue & Lonesome, получившие премию Грэмми в 2016 году, продемонстрировали свое вечное умение заново изобрести жанр блюза, породивший их культовое звучание, подтвердив свою непреходящую актуальность в музыкальном мире. Отмечая это масштабное возвращение, «Hackney Diamonds» олицетворяет сотрудничество гигантов, объединивших грозное трио — Мика Джаггера, Кита Ричардса и Ронни Вуда — с признанным продюсером года GRAMMY® 2021 года Эндрю Уоттом. Уотт, в частности, сотрудничал с такими выдающимися именами, как Post Malone, Игги Поп и Элтон Джон, обещая слияние гениальности поколений в этом долгожданном альбоме.
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The Rolling Stones - Hackney Diamonds (0602455464552) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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