Top.Mail.Ru
0805520240154, 10 CC, How Dare You! виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

0805520240154, 10 CC, How Dare You! виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
0805520240154, 10 CC, How Dare You! виниловая пластинка - фото 1
0805520240154, 10 CC, How Dare You! виниловая пластинка - фото 2
0805520240154, 10 CC, How Dare You! виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
10 CC
Альбом (сингл)
How Dare You!
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0805520240154, 10 CC, How Dare You! виниловая пластинка - фото 1
  • 0805520240154, 10 CC, How Dare You! виниловая пластинка - фото 2
  • 0805520240154, 10 CC, How Dare You! виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642961
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
0805520240154, 10 CC, How Dare You! виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0805520240154]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
10 CC
Альбом (сингл)
How Dare You!
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
How Dare You, Lazy Ways, I Wanna Rule The World, I'm Mandy Fly Me, Iceberg, Art For Arts Sake, Rock 'n' Roll Lullaby, Head Room, Don't Hang Up
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0805520240154, 10 CC, How Dare You! виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: How Dare You, Lazy Ways, I Wanna Rule The World, I'm Mandy Fly Me, Iceberg, Art For Arts Sake, Rock 'n' Roll Lullaby, Head Room, Don't Hang Up

Отзывы о товаре 0805520240154, 10 CC, How Dare You! виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0805520240154]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
10 CC
Альбом (сингл)
How Dare You!
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
How Dare You, Lazy Ways, I Wanna Rule The World, I'm Mandy Fly Me, Iceberg, Art For Arts Sake, Rock 'n' Roll Lullaby, Head Room, Don't Hang Up
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: How Dare You, Lazy Ways, I Wanna Rule The World, I'm Mandy Fly Me, Iceberg, Art For Arts Sake, Rock 'n' Roll Lullaby, Head Room, Don't Hang Up
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0805520240154, 10 CC, How Dare You! виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4330 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...