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Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка

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Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка - фото 1
Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка - фото 2
Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка - фото 3
Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка - фото 4
Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка - фото 5
Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка - фото 6
Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка - фото 7
Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка - фото 8
Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Perigeo Special
Альбом (сингл)
Alice
Жанр
Jazz rock
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка - фото 1
  • Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка - фото 2
  • Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка - фото 3
  • Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка - фото 4
  • Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка - фото 5
  • Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка - фото 6
  • Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка - фото 7
  • Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка - фото 8
  • Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642803
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399504215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Perigeo Special
Альбом (сингл)
Alice
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Bella La Citta, Il Viaggio, Al Bar Dello Sport ( Ovvero Sogghigni E Sesso ), Il Decalogo, Il Bruco, Mammina, Il Quartiere, Tea Party, Festival: Ovvero Perigeo In Concerto, Regina Pop Star, Bullo E Pupa, La Quadriglia Delle Aragoste, Confusione Gran Confusione Ovvero Il Processo
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Bella La Citta, Il Viaggio, Al Bar Dello Sport ( Ovvero Sogghigni E Sesso ), Il Decalogo, Il Bruco, Mammina, Il Quartiere, Tea Party, Festival: Ovvero Perigeo In Concerto, Regina Pop Star, Bullo E Pupa, La Quadriglia Delle Aragoste, Confusione Gran Confusione Ovvero Il Processo

Отзывы о товаре Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399504215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Perigeo Special
Альбом (сингл)
Alice
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Bella La Citta, Il Viaggio, Al Bar Dello Sport ( Ovvero Sogghigni E Sesso ), Il Decalogo, Il Bruco, Mammina, Il Quartiere, Tea Party, Festival: Ovvero Perigeo In Concerto, Regina Pop Star, Bullo E Pupa, La Quadriglia Delle Aragoste, Confusione Gran Confusione Ovvero Il Processo
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Bella La Citta, Il Viaggio, Al Bar Dello Sport ( Ovvero Sogghigni E Sesso ), Il Decalogo, Il Bruco, Mammina, Il Quartiere, Tea Party, Festival: Ovvero Perigeo In Concerto, Regina Pop Star, Bullo E Pupa, La Quadriglia Delle Aragoste, Confusione Gran Confusione Ovvero Il Processo
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Perigeo - Alice (coloured) (0194399504215) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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