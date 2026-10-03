The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Beggars Banquet
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 642781
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0018771204817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Beggars Banquet
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Sympathy for the Devil, No Expectations, Dear Doctor, Parachute Woman, Jigsaw Puzzle, Street Fighting Man, Prodigal Son, Stray Cat Blues, Factory Girl, Salt of the Earth
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка
Переиздание на 180-граммовом виниле альбома английской рок-группы The Rolling Stones "Beggars Banquet" 1968 года. The Rolling Stones вернулись к своим блюзовым корням на пластинке Beggars Banquet 1968 года, которая сразу же была признана одним из их знаковых достижений. Сильный акустический оттенок Delta Blues присутствует в большей части альбома, особенно «Prodigal Son» и «No Expectations» Джаггера/Ричардса. Базовый рок-н-ролл не забыт с «Street Fighting Man» и «Sympathy for the Devil». Лирическая острота материала обеспечила ему место в качестве одного из лучших блюзовых рок-альбомов всех времен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМихаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в Сплит140 Ударов В Минуту - Лучшее (Cristal Purple) (4657792369028) ви...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитАкула - 25 лет на сцене. Лучшее (Green & Red) (4657792367901) ви...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВалерия - Исцелю (4657819846198) виниловая пластинка
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0018771204817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Beggars Banquet
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Sympathy for the Devil, No Expectations, Dear Doctor, Parachute Woman, Jigsaw Puzzle, Street Fighting Man, Prodigal Son, Stray Cat Blues, Factory Girl, Salt of the Earth
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Чехия
Переиздание на 180-граммовом виниле альбома английской рок-группы The Rolling Stones "Beggars Banquet" 1968 года. The Rolling Stones вернулись к своим блюзовым корням на пластинке Beggars Banquet 1968 года, которая сразу же была признана одним из их знаковых достижений. Сильный акустический оттенок Delta Blues присутствует в большей части альбома, особенно «Prodigal Son» и «No Expectations» Джаггера/Ричардса. Базовый рок-н-ролл не забыт с «Street Fighting Man» и «Sympathy for the Devil». Лирическая острота материала обеспечила ему место в качестве одного из лучших блюзовых рок-альбомов всех времен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка