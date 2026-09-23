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James Taylor & Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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James Taylor & Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка

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James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 1
James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 2
James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 3
James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 4
James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 5
James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 6
James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 7
James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 8
James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 9
James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 10
James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
James Taylor, Carole King
Альбом (сингл)
Live at the Troubadour
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 1
  • James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 2
  • James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 3
  • James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 4
  • James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 5
  • James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 6
  • James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 7
  • James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 8
  • James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 9
  • James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 10
  • James Taylor &amp; Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 163 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647308
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
James Taylor & Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072092723]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
James Taylor, Carole King
Альбом (сингл)
Live at the Troubadour
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Blossom, So Far Away, Machine Gun Kelly, Carolina In My Mind, Its Too Late, Smackwater Jack, Something In The Way She Moves, Will You Love Me Tomorrow, Country Road, Fire And Rain, Sweet Baby James, I Feel The Earth Move, Youve Got A Friend, Up On The Roof, You Can Close Your Eyes
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара James Taylor & Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Concord James Taylor, Carole King - Live At The Troubadour - переиздание концертного альбома 2010 года.

Отзывы о товаре James Taylor & Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072092723]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
James Taylor, Carole King
Альбом (сингл)
Live at the Troubadour
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Blossom, So Far Away, Machine Gun Kelly, Carolina In My Mind, Its Too Late, Smackwater Jack, Something In The Way She Moves, Will You Love Me Tomorrow, Country Road, Fire And Rain, Sweet Baby James, I Feel The Earth Move, Youve Got A Friend, Up On The Roof, You Can Close Your Eyes
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Concord James Taylor, Carole King - Live At The Troubadour - переиздание концертного альбома 2010 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


James Taylor & Carole King - Live At The Troubadour (0888072092723) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4500 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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